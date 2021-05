A pesar de que no convenció a la crítica, “La mujer en la ventana” (“The Woman in the Window” en su idioma original) se encuentra en el Top10 de las producciones más populares de Netflix, provocando que los usuarios de la plataforma se interesen en detalles de la película dirigida por Joe Wright.

Una de las preguntas más preguntes es si la cinta protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger y Anthony Mackie, ¿está basada en una historia real?

“La mujer en la ventana” sigue a la Dra. Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil con agorafobia severa que pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Luego de ver un homicidio en la casa de sus vecinos se obsesiona con descubrir al culpable.

La película de suspenso de Netflix se basa en la novela del mismo nombre del autor seudónimo AJ Finnno y no en una historia real. Sin embargo, tiene algunas similitudes con otras aclamadas cintas.

Amy Adams interpreta a la Dra. Anna Fox en "La mujer en la ventana" (Foto: Netflix)

PELÍCULAS SIMILARES A “LA MUJER EN LA VENTANA”

Según Screen Rant, la novela “La mujer en la ventana” se ha comparado con la aclamada novela “Gone Girl” de 2012 de Gillian Flynn, con la película “Copycat” de 1995 y la novela “Saving April” de 2016 de Sarah A. Denzil.

“Copycat”, thriller psicológico dirigido por Jon Amiel y protagonizado por Sigourney Weaver, Holly Hunter y Dermot Mulroney, sigue a una experta en asesinos en serie que se vuelve agorafóbica luego de que uno de sus sujetos de estudio la ataca.

Mientras que “Saving April” se centra en Hannah Abbott, una mujer angustiada que se aísla en los suburbios de Yorkshire. Su única amiga es su anciana vecina Edith, pero la llegada de la familia Mason al otro lado de la calle lo complica todo.

Ante las acusaciones de los lectores que señalan que la película de Netflix tiene “exactamente la misma trama incluso la historia de fondo del personaje principal es la misma”, AJ Finn indicó que el esquema de su novela, sus personajes y los puntos principales de la trama estaban completamente formados antes de que se publicara la novela de Sarah A. Denzil.

“La mujer en la ventana” tiene similitudes con “Gone Girl”, “Copycat” y “Saving April” (Foto: Netflix)