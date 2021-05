CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela del mismo nombre del autor seudónimo AJ Finn, “La mujer en la ventana” (“The Woman in the Window” en su idioma original) es una película de suspenso de Netflix dirigida por Joe Wright a partir de un guion adaptado por Tracy Letts y protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger y Anthony Mackie.

La cinta, que se estrenó el 14 de mayo de 2021, narra la historia de la Dra. Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil con agorafobia severa que pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve viejas películas y espía a sus vecinos. Luego de ver un homicidio en la casa de enfrente se obsesiona con descubrir al culpable.

Debido a su trastorno de la ansiedad, no vive con su esposa e hija, con quienes habla frecuentemente por teléfono. Anna solo tiene contacto con su inquilino David (Wyatt Russell) y con su terapeuta, pero un día un joven llega la puerta de su casa con un obsequio, se trata del hijo de sus nuevos vecinos, Ethan Russell.

El joven parece desesperado por hablar con alguien, así que la psicóloga le ofrece su amistad. La noche de Halloween, uno niños lanzan huevos a casa de Anna, quien al intentar salir a echarlos se desmaya y es auxiliada por la madre Ethan.

Jane Russell (Julianne Moore) y la doctora Fox conversan por un largo rato, toman vino e incluso la mujer hace un dibujo de Anna y su gato. Más tarde, escucha un grito en casa de sus vecinos y poco después ve como apuñalan a la madre de Ethan, contacta con la policía e incluso sale de casa oculta en un paraguas. Pero antes de llegar, al parecer, casi es atropellada.

Katie era la madre biológica de Ethan y Anna pensó se que llamaba Jane Russell (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA MUJER EN LA VENTANA”?

Lo siguiente que se muestra en “La mujer en la ventana” es a Anna siendo confrontada por los detectives Little y Norelli, quienes le aseguran que nadie está herido. Cuando Anna pide ver a la madre de Ethan otra mujer se presenta como Jane Russell y la psicóloga queda muy confundida y angustiada.

Aunque la policía no le cree, debido a los medicamentos que consume, Anna empieza su propia investigación, toma fotografías, busca en internet, se pone en contacto con la empresa de Alistair Russell (Gary Oldman) y descubre que la asistente de este hombre fue encontrada muerta en un estacionamiento.

Cuando recibe un correo con una fotografía de ella durmiendo, llama a la policía y vuelve a culpar a Alistair de la muerte de Jane y de golpear a su hijo. Incluso señala a su inquilino David, debido a sus antecedentes policiales, el arete que encontró en su cuarto y la navaja que le pidió prestada.

Sin embargo, todo eso pasa a segundo plano cuando Anna menciona a su esposo e hija, y la detective Norelli revela que ambos están muertos. Entonces, la psicóloga recuerda que sufrió un accidente automovilístico donde perdió a su familia. Comprende que no fueron más que alucinaciones producidas por sus medicamentos y se disculpa con los involucrados.

Luego de hablar con su terapeuta, Anna decide quitarse la vida, pero mientras espera que David regrese por sus cosas, revisa su teléfono y encuentra una foto donde se ve el reflejo de la mujer que ella conoció como Jane Russell. Cuando su inquilino vuelve, le cuenta que su verdadero nombre es Katie y es la madre biológica de Ethan.

Antes de que pueda convencerlo de contarle eso a la policía, aparece Ethan y ataca a David. Anna logra defenderse con una botella de vino y escapa a la azotea, donde el joven desequilibrado intenta matarla, no obstante, la doctora Fox logra empujarlo por un tragaluz.

Ethan fingió ser un joven maltratado para ganarse la simpatía de Anna (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA MUJER EN LA VENTANA”?

“La mujer en la ventana” termina con Anna despertando en el hospital mientras el detective Little se disculpa con ella por no creerle y le entrega su teléfono para que elimine su video suicida antes de que los demás lo vean. Esto último con la intención de que ese clip no sea aprovechado por los Russell para librarse de los cargos en su contra.

Por si no quedo claro, ellos encubrieron los asesinatos de Ethan, primero el de la asistente de Alistair y luego el de Katie. El ejecutivo sabía que su hijo no estaba bien de la cabeza y lo ocultó, tal vez pretendía hacer lo mismo cuando el joven asesinara a Anna.

Nueve meses después, Anna supera su agorafobia y finalmente, se muda de esa casa y se despide de los recuerdos tristes que involucran a su hija Olivia y su esposo Ed Fox (Anthony Mackie).