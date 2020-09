Tras sobrevivir a una secta satánica dirigida por su niñera, Cole tendrá que enfrentar una vez más a sus viejos enemigos en “The Babysitter: Killer Queen” (“La niñera: Reina Letal” en español), película de Netflix dirigida y producida por McG, a partir de un guion de McG, Dan Lagana, Brad Morris y Jimmy Warden.

La secuela de la cinta de 2017 tiene como protagonistas a Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell y Bella Thorne, y se desarrolla dos años después de la primera entrega. Cole está tratando de olvidar su pasado y concentrarse en sobrevivir a la escuela secundaria. Pero cuando el regreso inesperado de sus viejos enemigos lo obligan a ser más astuto que las fuerzas del mal.

Al parecer la vida de Cole no ha cambiado mucho después de la situación traumática que vivió dos años atrás en “La niñera”, ya que en la escuela lo siguen considerando un perdedor que inventó todo para llamar la atención, la única que es amable con él es su amiga Melanie.

Los padres de Cole consideran que los medicamentos y la “terapia psicológica” que recibe no están dando resultados y deciden trasladarlo a un centro especializado. Al descubrirlo el protagonista recurre a su mejor amiga, quien le ofrece llevarlo a una fiesta en el lago. Sin embargo, ella también es parte del culto.

Melanie es la nueva villana de "The Babysitter: Killer Queen" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA NIÑERA 2”?

Además de Melanie y sus tres amigos, los fantasmas de Max, Allison, Sonya y John vuelven para vengarse e intentar recuperar sus vidas. Los miembros de la secta deben completar el ritual antes de amanecer o regresarán al limbo durante dos años más.

Cuando están a punto de matar a Cole aparece Phoebe, la nueva estudiante, buscando un poco de gasolina y el joven aprovecha la oportunidad para escapar en su moto de agua. Una vez a salvo él le explica la situación y desde ese momento se enfrentan juntos a los villanos de “La niñera: Reina Letal”.

En cada intento de atrapar al muchacho uno de los miembros del culto muere de forma absurda y sangrienta. Sony muere arrollada varias veces por un auto; Allison, decapitada y aplastada por una enorme roca; Max, destrozado por el motor de una lancha.

Mientras Cole y Phoebe se esconden en una cabaña, donde comparten secretos y más que un beso, Melanie llama al padre de Cole para obligarlo a salir de su escondite y atrapa a la chica nueva.

En su intento de salvar a Phoebe, Cole llega al lugar del ritual, donde se encuentra con Melanie, Max, Allison, Sonya, John y Bee, quien estaba detrás de todo. La sangre del sacrificio y del inocente se mezclan y todos beben el mágico cóctel. No obstante, no resuelta como esperaban, ya que Cole ya no era virgen, y como resultado los villanos mueren.

Antes de irse Bee revela que fue la niñera de Phoebe y para salvarla de morir en un accidente automovilismo hizo un trato con el diablo; sin embargo, cuando conoció a Cole comprendió que debía detener el culto.

“The Babysitter: Killer Queen” termina con Cole y Phoebe juntos gracias a la ayuda de Bee, y con el padre de Cole confirmando las historias de su hijo.

Bee se sacrificó por Phoebe cuando era niña y la ayudó a conocer a Cole (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BABYSITTER: KILLER QUEEN”?

A pesar de que el padre de Cole vio uno de los sucesos extraños y cree en su hijo nadie tomara en cuenta su testimonio porque estaba bajo los efectos de la droga. Tal vez por eso cuando vuelven a casa Cole decide no seguir intentando convencer a los demás de su historia.

Tras la muerte de Bee, apareció el libro del diablo a medio destruir, lo que podría ser una señal de una tercera película de “La niñera”. Pero ahora que Cole ya no tiene sangre inocente lo más probable es que no sea el protagonista de una tercera parte.

En tanto, Max, Allison, Sonya, John e incluso Melanie podrían volver en dos años para intentar realizar el ritual nuevamente.