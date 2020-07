Lorena Meritano es una reconocida actriz argentina que ha participado en diversas telenovelas. Trabajó en varios países de América Latina, sin embargo, en Colombia ha desarrollado gran parte de su carrera artística. La interprete es recordada por dar vida a ‘Dínora Rosales’, la villana de “Pasión de gavilanes”, novela que fue un éxito en toda la región.

Desde hace seis años Lorena Meritano ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer de seno y aunque aún no está dada de alta, actualmente está sana. En el 2014 le diagnosticaron la enfermedad de la cual fue tratada en Argentina y fue sometida a complicados tratamientos que golpearon drásticamente su cuerpo.

Lorena Meritano interpretó a ‘Dínora Rosales’, la villana de “Pasión de gavilanes” (Foto: Telemundo)

Los primeros años fueron muy duros para la actriz ya que perdió casi todo: cabello, ambos senos, los ovarios, su pareja y trabajo. Sin embargo, Lorena Meritano siempre se muestra optimista y se ha convertido en un gran ejemplo de lucha constante. Pese a que recibe gran apoyo de sus seguidores en redes sociales, también ha sido víctima de ataques por su aspecto físico.

LORENA MERITANO Y SU LUCHA CONTRA LOS HATERS QUE CRITICAN SU CUERPO

Recientemente, Lorena Meritano compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram de ella luciendo muy sonriente. La instantánea rápidamente recibió los comentarios de sus fans, la mayoría de ellos con mensajes positivos, sin embargo, la actriz también recibe críticas por su apariencia física. Esta vez, un haters tocó sus fibras más sensibles y Meritano decidió responder.

A través de sus Instagram Stories, la argentina mostró el escrito en el que una persona le dice que se ve muy delgada y demacrada y que debería subir de peso como cuando participaba en la telenovela “Pasión de Gavilanes”. Meritano se mostró sumamente molesta y señaló que no se merecía este tipo de comentarios y que no los iba a permitir.

Lorena Meritano tiene más de 20 años de carrera en la televisión (Foto: Lorena Meritano/ Instagram)

“No se deben hacer comentarios sobre vidas y cuerpos ajenos. Existe mucha gente que se suicida por este tipo de comentarios. No somos nadie para decirle al otro cómo se debe de ver, yo no soy un cuerpo, yo no soy una edad, un color de cabello, un busto o un trasero. Hay que ponerle un límite a este tipo de personas porque es una falta total de respeto y de conciencia. No opinen de cuerpos ajenos”, dijo Lorena.

Posteriormente, la actriz publicó otro comentario de una mujer que le dice que el cáncer de seno que sufrió la dejó con una imagen “muy acabada”. El hecho no lo dejó pasar desapercibido y compartió el pantallazo para compartir una gran reflexión con sus seguidores.

Lorena Meritano respondió a mensaje de hater que criticó su apariencia física (Foto: Lorena Meritano/ Instagram)

“Qué lástima que se ve muy acabada, tan bonita que era, el Cáncer como acaba con las personas, pero ánimo porque hay que vivir el aquí y el ahora”, le escribió una usuaria.

A dicho mensaje, Lorena le respondió diciendo: “Dios mío… ¿Usted lee lo que acaba de escribir? Usted que según su nombre es mujer. Según usted: “me veo acabada porque el cáncer acaba con las personas”. Leo esto y le pido a Dios por su corazón y simplemente le digo: Dios la bendiga, señora”.

Los primeros años de su lucha contra el cáncer, Lorena Meritano perdió cabello, ambos senos, los ovarios, su pareja y trabajo (Foto: Lorena Meritano/ Instagram)

En 2014, Lorena Meritano fue diagnosticada con cáncer de seno, enfermedad de la cual fue tratada en Argentina (Foto: Lorena Meritano/ Instagram)

