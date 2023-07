Las últimas fotografías de Anuel AA en redes sociales han dado pie a más de una teoría. Mientras unos hablan de una reconciliación con algunas de sus exparejas, otros señalan que el intérprete de “Sola” trata de pasar inadvertido luego de las acusaciones de maltrato por parte de Yailin La Más Viral. Sea verdad o no, lo cierto es que el puertorriqueño atraviesa un grato momento musical tras lanzar un nuevo sencillo.

Las redes sociales fueron testigos de una batalla de acusaciones entre Anuel AA, Yailin y Tekashi 6ix9ine en las últimas semanas. Mientras el boricua acusaba a su exesposa y al rapero de falsos, los también influencers decidieron responder y lo señalaron de haber agredido a la dominicana en más de una ocasión.

Anuel AA se encuentra inmerso en un escándalo mediático con su exesposa Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine (Foto: Anuel AA / Instagram)

Y pese a que el propio Tekashi decidió retar a Anuel AA a una pelea sin nadie de por medio, el tiempo parece haber calmado las turbulentas aguas entre los tres. De todas formas, al intérprete de “Real hasta la muerte” le conviene que se hayan calmado las aguas, pues se encuentra concentrado en la promoción de su más reciente colaboración con Dj Luian, Mambo Kingz y Hydro.

LA NUEVA CANCIÓN DE ANUEL AA DONDE MENCIONA A KAROL G

Como bien sabemos, el puertorriqueño Anuel AA estrenó su más reciente sencillo “Baby” en colaboración con el afamado DJ Luian. Aunque el tema presenta bastantes mezclas de diversos géneros, llamó la cantidad de referencias que mostró en alusión a diferentes artistas del género urbano.

Y es que el boricua no se olvidó el nombre de Karol G en este peculiar tema, pues llega a nombrarla en más de una ocasión y hasta se anima a mandarle una indirecta. “Todas las babies en la city me están texteando, pero la que me gusta se dejó del novio y ‘tamos conectando”, empieza diciendo la canción.

Además, nombra a otros artistas de la actuación, diciendo que pueden volver a encontrarse luego de años separados. “Sé que está en un proceso, acaba de dejarte. Regresa como JLo regresó a donde Ben Affleck”, señala otro verso en donde se refiere a los deseos de regresar con Karol G que tiene el trapero.

La estocada final viene en otra parte de la canción, cuando Anuel menciona explícitamente a su exnovia. “Tirándole a mi ex, como Becky G y Karol. Ella llamó a su amiga y más amigas invitaron”, se puede oír.

Según diversos rumores, esta canción sería una respuesta al sencillo que Becky G y Karol G lanzaron hace un año el cual se llama “Mamiii”, en donde habla de un exnovio tóxico y acosador. “No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial”, dice el tema de la colombiana.

ANUEL AA Y LAS PISTAS DE SU NUEVA NOVIA

Aunque sus días de relajo han causado gran asombro entre sus seguidores, vale decir que esta no sería la primera vez que el boricua se deja ver con su nueva conquista ni presume sus lujos en redes sociales.

La fotografía que publicó Anuel AA el 4 de julio junto a la misteriosa mujer (Foto: Anuel AA / Instagram)

Hace una semana, precisamente durante el cumpleaños de su exesposa Yailin La Más Viral, el trapero no tuvo mejor idea que subir una fotografía a bordo de un excéntrico yate. Todos los reflectores apuntaron a que se trataría de Laury Saavedra, modelo venezolana que habría conquistado al intérprete de 30 años.