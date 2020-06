La actriz María Victoria Santana, más conocida por su nombre artístico ‘La Pánfila’, reveló que su padre, quien recientemente cumplió 81 años, ya está fuera de peligro tras haber contraído el coronavirus. Asimismo, dijo que será un nuevo comienzo para su familia.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá. El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando”, contó la actriz.

“Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad. Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aun toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”, añadió.

En tan solo una hora desde su publicación en Instagram, la fotografía familiar de María Victoria Santana ha obtenido más de 6 mil reacciones y cientos de comentarios que la felicitan por su fortaleza.

Como se recuerda, el pasado mes de mayo la actriz reveló que su padre, su madre y ella se habían contagiado de coronavirus. Como hija única es el sustento de su familia, por lo que muchos compañeros del ámbito artístico se unieron para mostrarle su apoyo.

Asimismo, la popular ‘Pánfila’ también había contado que su bebé de diez meses también había contraído virus; sin embargo, fue asintomática. “Hasta mi bebita, yo no sabía, también resultó que tenía COVID-19, la bebé de diez meses, pero gracias a Dios los pequeños no han hecho síntomas y todo ha sido tranquilo”, dijo en una pasada entrevista a “En boca de todos”.

