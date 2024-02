Dirigido por Lee Chang-hee (“Hell is Other People”) a partir de un guion de Kim Da Min, “La paradoja del asesino” (“Sarinja-ng-Nangam” en su idioma original y “A Killer Paradox” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que se basa en el Webtoon Naver del mismo nombre de Kkomabi.

El thriller criminal, que sigue a un joven común y corriente que asesina accidentalmente a un asesino en serie, y a un astuto detective quedan atrapados en un interminable juego del gato y el ratón, tiene 8 episodios que se estrenará el 9 de febrero de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Choi Woo-shik y Son Suk-ku son los protagonistas de “La paradoja del asesino”, que también cuenta con las actuaciones Lee Hee-joon, Hyun Bong-shik, Kim Yo-han, Lee Jae-woon, Nam Jin-bok y Jeon Hyun-sook. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PARADOJA DEL ASESINO”

1. Choi Woo-shik como Lee Tang

Choi Woo-shik, conocido por sus papeles en series como “Rooftop Prince” y “Hogu’s Love” y por coprotagonizar películas como “Train to Busan” (2016) y “Parásitos” (2019), da vida a Lee Tang, un estudiante universitario común y corriente que cree tener la capacidad de identificar personas malvadas.

Choi Woo-shik da vida a Lee Tang, quien se convierte en asesino, en la serie surcoreana “A Killer Paradox” (Foto: Netflix)

2. Son Suk-ku como Jang Nan-gam

Son Suk-ku, que apareció en la segunda temporada de “Sense8″, “Mother”, “Suits”, “Matrimonial Chaos”, “Designated Survivor: 60 Days”, “Be Melodramatic”, “Mi diario de liberación” y “La gran apuesta”, interpreta a Jang Nan-gam, un detective que investiga el asesinato cometido por Lee Tang.

Son Suk-ku interpreta a Jang Nan-gam, el detective que persigue al protagonista de la serie surcoreana “A Killer Paradox” (Foto: Netflix)

3. Lee Hee-joon como Song Chon

Lee Hee-joon, que fue parte de producciones como “Wild Romance”, “My Husband Got a Family”, “Legend of the Blue Sea”, “Mistress”, “Vincenzo”, “Mouse”, “When the Day Breaks” y “Detrás de cada estrella”, asume el rol de Song Chon, un exdetective que persigue a Lee Tang.

Lee Hee-joon como Song Chon, un exdetective que está detrás de Lee Tang, en la serie surcoreana "La paradoja del asesino" (Foto: Netflix)

4. Kim Yo-han como Novin

Kim Yo-han, miembro del grupo WEi y exmiembro del grupo proyecto . X1 que apareció en “Queen Seondeok”, “Zombie Detective”, “Mouse” y “School 2021″, es el encargado de interpretar a Novin en “La paradoja del asesino”.

Estos son los actores que conforman el elenco de “La paradoja del asesino”:

Hyun Bong-sik

Nam Jin-bok

Jeon Hyun-sook