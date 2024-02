CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el webtoon homónimo de Naver, “La paradoja del asesino” (“Sarinja-ng-Nangam” en su idioma original y “A Killer Paradox” en inglés) es una serie coreana de Netflix que narra la historia de Lee Tang, un estudiante universitario promedio que tras matar a un asesino serial en defensa propia cree tener la capacidad de identificar a la personas malvadas y se dedica a eliminarlas.

El thriller dirigido por Lee Chang-hee y escrito por Kim Da-min empieza con Lee Tang lidiando con un cliente difícil en la tienda de conveniencia en la que trabaja medio tiempo. Más tarde, de camino a su casa encuentra al mismo hombre en el suelo, mientras que su acompañante se aleja. Cuando trata de intervenir es atacado sin piedad.

El protagonista de “La paradoja del asesino” utiliza el martillo que le pidió prestado a su jefe para defenderse y asesina a su atacante. Antes de poder abandonar la escena del crimen, se cruza con una mujer que pasea a su perro, pero al parecer está ciega, así que Lee Tang guarda silencio hasta que se aleje. Al día siguiente recibe la visita del oficial Jang Nan-gam quien le hace algunas preguntas, pero el caso se resuelve antes de que el policía pueda confirmar sus sospechas.

Lee Tang (Choi Woo-shik) mata a un asesino en serie en defensa propia en el primer episodio de "La paradoja del asesino" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA PARADOJA DEL ASESINO”?

Aunque las autoridades determinan que ambos hombres se asesinaron entre sí, Jang Nan-gam todavía sospecha de Lee Tang, pero no encuentra pruebas en su contra porque el martillo no está en la escena del crimen, el jefe de joven no escuchó cuando le pidieron prestado la herramienta y las cámaras de seguridad de la tienda no captaron al estudiante con el arma.

La culpa atormenta a Lee Tang hasta que se revela que el hombre que mató en realidad se llamaba Yeo Bu-il y era un asesino en serie a quien la policía no logró atrapar. Sin embargo, los problemas no terminan, ya que el arma homicida aparece en poder de Seon Yeo-ok, la única testigo de su crimen que además no está ciega y le pide dinero a cambio de su silencio.

El protagonista de “La paradoja del asesino” decide que su única opción es matar a Seon Yeo-ok. La policía encuentra el cuerpo varios días después, pero no tienen pistas que seguir debido a que el perro de la mujer lamió todo. Además, se revela que ella asesinó a sus padres para quedarse con el dinero del seguro, así que una vez más, la suerte parece de lado de Lee Tang.

El peso de sus acciones comienza a afectar al estudiante, quien intenta suicidarse. Tras fracasar, se embriaga y se topa con Kang Jae-jun y Lee Jin-seong, dos jóvenes que tratan de robarle luego de apuñalar al oficial Chung-jin. Tang los asesina y más tarde descubre que abusaron sexualmente de la hija de un hombre llamado Sang-muk, que planeaba vengarse de los agresores, pero al no tener el valor de hacerlo, fue testigo del crimen de Lee.

Sang-muk confiesa los asesinatos, pero Nan-gam no le cree. En tanto, Tang planea entregarse a las autoridades, pero le roban las pruebas en su contra y termina en el hospital, donde se encuentra con Sang-muk, quien se suicida, pero antes le asegura que OnlyForHeroes lo ayudará. La figura enigmática se presenta como Roh Bin y le ofrece ayuda en lo que cree es su misión de vida.

Mientras Tang sigue asesinando personas malvadas con ayuda de Bin, Nan-gam sigue el rastro del estudiante. Para librarse del detective, Bin hace unos movimientos para que lo suspendan. No obstante, surge otro problema: Song Cho, el excompañero de Bin que se convirtió en alguien malvado.

El detective Jang Nan-gam (Son Suk-ku) sospecha de Lee Tang y se empeña en desmotrar su culpabilidad en la serie coreana “A Killer Paradox” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA PARADOJA DEL ASESINO”?

¿Quién es realmente Song Chon y por qué se convirtió en asesino?

Cuando Song Chon aparece en la escena la policía se enfoca en él en lugar de en Tang. De hecho, Bin propone a Nan-gam unir fuerzas para atraparlo, pero el detective se niega a pesar de que ese hombre le provocó a su padre muerte cerebral y tuvo una aventura con su madre. Gracias a sus habilidades es reincorporado y le asignan el caso.

Tang rechaza unirse a Song Chun, así que se convierte en el objetivo del asesino. Aunque logra escapar con ayuda de Bin, su rival tiene un libro que lo incrimina. En tanto, Nan-gam consigue atrapar al atacante de su padre, pero el peligroso hombre consigue escapar. Para acorralarlo, el oficial emite una orden de captura y señala a Bin y Tang como sus cómplices.

Song Chun descubre que Bin y Tang planean huir del país, así que amenaza a Bin, quien decide sacrificarse y permitir que su socio escape solo. Sin embargo, Tang va a su encuentro. Bin solicita la ayuda de Nan-gam, quien una vez más se niega, pero cambia de opinión cuando el villano asesina a su padre.

Durante la pelea, Nan-gam le dispara a Song Chun, quien le dispara a Bin y revela la razón por la que asesinó a Gap-su, el padre del oficial. Song Chun soñaba con convertirse en policía, pero nunca pasó las pruebas. Más tarde, descubrió que el hombre que tanto admiraba era un corrupto y evitó que se volviera detective. En venganza decidió matarlo. Además, revela que no fue amante de su madre.

¿Lee Tang es arrestado?

Para evitar que siga ese camino, Tang se ofrece a matar a Song Chun, pero un último ataque del villano lo obliga a Nan-gam a disparar. Tal como le prometió a Bin, el detective deja libre a Tang, quien abandona el país después de que el incendio desaparece el cuerpo de su amigo y el libro que lo incrimina.

Nan-gam es suspendido y la policía cree que Bin es cómplice de Song Chun, por lo tanto, se retiran los cargos en contra de Lee Tang. Al final de “La paradoja del asesino” atrapan al protagonista y lo deportan a Corea del Sur, donde descubre que no tiene antecedentes penales y queda en libertad. Poco después, se cruza con un hombre malvado, que más tarde aparece muerto, lo que llama la atención de Nan-gam y sugiere una segunda temporada.