Algunos de sus amigos, personajes de la farándula local y mucha creatividad fueron los elementos que convirtieron a Bruno Pinasco en un director de cine durante algunos minutos. En el juego Vidas de película de #Dilo, el conductor de Cinescape tuvo el desafío de ponerle título a la película biográfica de diferentes personalidades públicas de nuestro país.

La primera en la lista fue la periodista Magaly Medina. Y en honor a una de las canciones que más le gusta a la reina de los ampays, Bruno eligió como título, “Antes muerta que sencilla”.

Personalidades del fútbol como el entrenador de nuestra selección, Ricardo Gareca y el guardameta, Pedro Gallese, no se escaparon de la creatividad del conductor de TEC. “Hay una película que se llama Los doce del Patíbulo. A Gareca le pondría Los once del patíbulo, porque maneja once jugadores”.

El ampay realizado por Magaly Medina en noviembre pasado, al arquero de Alianza Lima, saliendo de un hotel con una joven que no era su esposa, vino rápidamente a la mente de Bruno Pinasco al ver la fotografía del jugador. “La película de Gallese se llamaría, El gran hotel Budapest. Creo que es más bonito que el hotel donde lo ampayaron”, continuó.

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, sus amigos, Christian Meier, Gianmarco Ziñago y familiares como su padre Rulito y hermana Chiara Pinasco, también obtuvieron el respectivo título para la película de sus vidas.

Bruno Pinasco juega Vidas de Película en #Dilo

En #Dilo con Jannina Bejarano también brindó un sentido mensaje a las personas que mantienen oculta su verdadera identidad, asegurando que “lo más importantes es si eres una buena persona y no con quién te acuestas”. También reveló que Will Smith es la estrella de Hollywood que más le complace entrevistar. En otro de los juegos se robó las risas del público al desempeñar el papel de una insoportable estrella de Hollywood en el hilarante juego Impro en ABC.