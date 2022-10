Creada y producida por Scott Smith, “La Periferia” (“The Peripheral” en su idioma original) es una serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video basada en el libro homónimo de 2014, publicado por el escritor William Gibson. La ficción protagonizada por Chloë Grace Moretz narra la historia de Flynne Fisher, una mujer cuya familia no pasa por su mejor momento e intenta mantenerla unida a toda costa.

Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Steve Hoban y Vincenzo Natali son los productores ejecutivos de la serie que tuvo su estreno mundial el 11 de octubre de 2022 en el Ace Hotel de Los Ángeles y llegará a Amazon Prime Video el 21 de octubre de 2022.

Además de Moretz, los actores Louis Herthum, Alexandra Billings, Jack Reynor, Eli Goree, Gary Carr, Charlotte Riley, Katie Leung y JJ Feild también forman parte del elenco de “La Periferia”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PERIFERIA”

1. Chloë Grace Moretz como Flynne Fisher

Chloë Grace Moretz, conocida por series y películas como “The Amityville Horror”, “(500) Days of Summer”, “Diary of a Wimpy Kid”, “Mujeres desesperadas” y “Dirty Sexy Money”, da vida a Flynne Fisher, una mujer que se ofrece como voluntaria para realizar una prueba beta de lo que cree que es un videojuego. En el proceso termina en Londres distópico del siglo XXII y presencia de un asesinato.

Chloë Grace Moretz como Flynne Fisher en la serie "La Periferia" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Jack Reynor como Burton Fisher

Jack Reynor, actor estadounidense-irlandés que asumió el rol de Christian en la película de terror “Midsommar”, es el encargado de interpretar a Burton, el hermano de Flynne. El veterano militar trabaja en una tecnología innovadora capaz de transportar a las personas a otra época y realidad.

Jack Reynor como Burton Fisher en la serie "La Periferia" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Gary Carr como Wilf

Gary Carr, recordado por sus papeles en las series de televisión “Death in Paradise” y “The Deuce”, encarna a Wilf en “La Periferia”, la nueva serie de Amazon Prime Video.

Gary Carr como Wilf en la serie "La Periferia" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Eli Goree como Conner

El actor canadiense Eli Goree, que ha aparecido en series y películas como “Ballers”, “Da Kink in My Hair”, “The 100″, “Legends of Tomorrow” y “Riverdale”, asume el rol de Conner en la ficción creada por Scott Smith.

Eli Goree como Conner en la serie "La Periferia" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Charlotte Riley como Aelita

Charlotte Riley, conocida por sus papeles de Sarah Hurst en “Easy Virtue” y de Catherine Earnshaw en la adaptación de “Cumbres Borrascosas” de ITV, es la responsable de dar vida a Aelita.