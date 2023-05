“La promesa” es una producción reciente que ha sabido ganarse al público en España. Con la participación de Ana Garcés, Arturo Sancho, entre otros, la ficción de época se ha convertido en la favorita de muchos en el horario de la tarde. Es por ello que nadie se quiere perder un solo episodio de esta trama, aunque el 29 de mayo sorprendió a todos la dedicatoria a Diego Díaz al finalizar la emisión. ¿Quién es él?

Estrenada en enero de 2023 y creada por Josep Cister, la serie “La promesa” relata la historia de dos familias que lucharán por ostentar el poder en su lugar de origen. Precisamente, una de ellas son los marqueses de Luján y ambas vivirán situaciones inesperadas.

El pasado 29 de mayo “La promesa” emitió su episodio 104 donde se pudo ver impactantes momentos. Se debe indicar que para esta semana la ficción está llena de emociones como la pelea entre Cruz y Lorenzo contra la baronesa por la herencia, o el destape de un embarazo que no era esperado, entre otras cosas.

Sin embargo, durante la emisión de ese capítulo un detalle llamó la atención de muchos. Se trató de la dedicatoria a una persona que nadie conoce ¿De quién se trata?

La actriz María Castro interpreta a Pía Adarre en la serie "La promesa" (Foto: RTVE)

¿QUIÉN ES DIEGO DÍAZ?

“La promesa” es una producción con millones de fans en todo el mundo y cuando se emitió este mensaje al finalizar el capítulo 104 las redes sociales se inundaron buscando una respuesta a quién responde al nombre de Diego Díaz.

El asunto, según Cultura cine, es que Josep Cister hizo un balance en la red social de Instagram de cómo fue el proceso para la creación de la serie que va desde el casting, las primeras grabaciones, entre otros puntos.

Pero la duda de los fans seguía e incluso consultaron -vía redes- a las productoras de los detalles. Si bien es cierto la duda aún no pudo ser resuelta.

LA REACCIÓN DE LOS FANS EN REDES SOCIALES

Las redes sociales se inundaron con miles de comentarios por parte de los fans de “La promesa”. Es por ello que se pudo ver mensajes como:

“No sé si me he perdido algo, pero por más que busco no encuentro ¿Quién es Diego Díaz? Gracias; “Millones de gracias siempre. Menudo viaje. Para Diego”; “Madre mía la de cosas que han pasado en estos meses. Imaginemos lo que pasará! Gracias por todo DIEGO Hasta Siempre”; “Gracias Josep. Vuela alto compañero”, entre otros.

¿DIEGO DÍAZ FALLECIÓ?

De acuerdo a Cultura cine, Diego Díaz podría tratarse de un trabajador del equipo que, probablemente, haya fallecido. Esto concuerda con los mensajes de los fans en Instagram donde dan a enteder que esa persona ya no está con nosotros. Además, le agradecen por todo y añaden “Vuela alto”.

¿DE QUÉ TRATA “LA PROMESA”?

Según la sinopsis oficial, el mundo entero está al borde del abismo en 1913, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país. Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos. Lo pilota Manuel (Arturo Sancho), hijo de los Marqueses.

De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana (Ana Garcés).

¿CÓMO VER “LA PROMESA” EN ESPAÑA?

La serie “La promesa” se emite en España a través de la señal de La 1 RTVE. El horario de la producción televisiva es de lunes a viernes desde las 16:30 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “La Promesa” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma RTVE Play series. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.