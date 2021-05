CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del ataque contra Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) en prisión y el aviso de peligro que recibió Juanjo, “La reina del flow” es aislada hasta su liberación. A la salida de la cárcel la esperan su esposo, su hijo y algunos de sus fans.

Yeimy sale dispuesta a terminar su primer video musical y preparase para las batallas organizadas por la radio del Búho en las comunas, pero se topa con la desagradable noticia de que una vez más Charly le robó la idea.

En tanto, la Fundación de Charly está lista para operar y Manín no tarda en enviar una gran suma de dinero para su sobrino la legalice. A pesar de que Silvia no quiere perjudicar al cantante no tiene otra opción que seguir las órdenes del mafioso.

Tanto Silvia como el agente Clarkson deben seguir las órdenes de sus superiores, limitarse a esperar que Manín vuelve a enviar droga a Estados Unidos para finalmente, capturarlo y sentenciarlo a varios años de prisión.

YEIMY TIENE MÁS DE UN ENEMIGO

Mientras Irma ‘El Huracán’ firma contrato con Mike Rivera y Gray Shark, Yeimy habla con la policía sobre la información que consiguió en la cárcel y aunque ella insiste en buscar el vínculo de esos delincuentes con Charly, el comandante indica que no debe adelantar conjeturas.

Al volver a casa confronta a Catalina por decirle a Emilio que estaba en prisión, la exesposa de Juanjo no se toma nada bien el reclamo, así que decide recurrir al juez para solucionar para conseguir la custodia total de su hijo.

Cuando Yeimy y Juanjo vuelven a las oficinas de Surround Vibes empiezan a buscar micrófonos y revisar las computadoras para descubrir como Charly se enteró de la idea que tenían para el videoclip, pero no se dan cuenta que el hombre que contrataron como electricista es el infiltrado.

A pesar de robo, “La reina del flow” planea presentarse en las batallas e incluso ya tiene una nueva idea que promete dejar a todos con la boca abierta.