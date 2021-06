CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tras descubrir la traición de Charly, Manín ordena matar a Yeimy Montoya y a su sobrino en el nuevo episodio de la segunda temporada de “La reina del flow”. El primero en ser atrapado es el intérprete de ‘Cambio de pieles’, quien le hace creer a su tío que reveló información únicamente para ganarse la confianza de Montoya y salva su vida.

Sin embargo, Yeimy no corre con la misma suerte y está en la mira del peligroso delincuente. Charly logra advertirle sobre el espía que tiene en Surround Vibes, pero ¿será suficiente para frenar el ataque de Dúver Cruz?

En tanto, “La reina del flow” no deja de componer nuevos temas musicales, incluso deciden grabar un video musical con otros artistas reconocidos. Dicho evento será aprovechado por Titán para cumplir las órdenes de Manín y asesinar a Yeimy frente a las cámaras. Cuando Charly se entera del plan de su tío intenta convencerlo de desistir, no obstante, no lo consigue.

Por otro lado, Ligia se pone en contacto con el comisario Botero para ofrecerse como carnada y acorralar a Dúver. Al principio, el policía tiene algunas dudas, pero al final accede y sugiere ir poco a poco para no despertar sospechas.

¿IRMA SE OLVIDA DE ERICK?

Mientras Irma recibe la visita de Drama Key, Erick aparece para recoger algunas pertenecías y al verlos juntos le reclama a su exnovia por reemplazarlo tan rápido. Aunque el encuentro no termina en pelea la situación entre ambos personajes de “La reina del flow” en cada vez más tensa.

Luego de pequeña discusión con ‘El Huracán’, Drama Key vuelve a casa de Irma para disculparse con por su actitud. El nuevo artista de Grey Shark confiesa sus sentimientos y la joven cantante se deja llevar por el deseo.

El problema se vuelve más grande cuando al día siguiente llega Vanessa con la intención de invitar a Irma a desayunar y los ve juntos. La hija de Charly se marcha decepciona, sobre todo porque unas horas antes ‘El Huracán’ negaba cualquier relación con su compañero.