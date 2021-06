CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior, Yeimy recibe tres disparos, afortunadamente, el collar que llevaba puesto “La reina del flow” le salvó la vida, pero aún su estado es crítico. En tanto, Titano, el autor del intento del asesinato, llega al hospital para terminar su trabajo. Juancho, Erick y los demás se encuentran preocupados por la salud de Montoya y Charly busca a como dé lugar ver cómo está la cantante.

El episodio 41 de “La reina del flow 2” comienza con Titano ingresando a la habitación donde está Yeimy Montoya para cumplir con su propósito, cuando ingresa coloca una almohada en la cara de la cantante e intenta asfixiarla. Sin embargo, Charly Flow se da cuenta y lo saca a golpes, advirtiéndole que el hospital está lleno de cámaras y que si la mata se descubrirá que él y su tío están detrás de todo lo que pasó.

En tanto, Juancho sigue preocupado por la salud de “La reina del flow” y está molesto por la presencia de Charly en el hospital, a quien lo responsabiliza por el atentado. Además, confiesa que él también ha participado de la venganza de Yeimy contra el cantante de ‘Cambio de pieles’, pues hace mucho, no estaba de acuerdo con las actitudes de este y, por supuesto, por amor.

CHARLY QUIERE VER A YEIMY, PERO SE LO IMPIDEN

A pedido de Juancho y Erick, la policía prohíbe el ingreso de Charly Flow a la habitación donde está Yeimy. Pese a ello, el cantante intenta ingresar y es impedido nuevamente porque Manín es uno de los principales sospechosos del intento de asesinato a la artista.

A la salida, Charly tiene un nuevo enfrentamiento con Juancho, a quién le dice que él no es dueño de Yeimy y no puede impedir que la vea. Ante ello, el productor musical le pide que mejor se vaya y los dejen en paz. “¿Qué haces aquí, viniste a rematar a Yeimy? ¿A terminar con el trabajito que le ordenó su tío?”, le dice cara a cara. Silvia saca a Charly del lugar para evitar la pelea.

JUANCHO PIDE PERDÓN

Después de este incidente, Juancho logra entrar a ver cómo está Yeimy. Entre lágrimas, le pide que no se muere. También le pide perdón porque está desesperado al no encontrar la forma de estar con ella. “Te me estás muriendo, me estoy muriendo lejos de usted. Siento que la estoy perdiendo y no sé cómo hacer”, dice el productor que jura que luchará con todo para que estén bien. Antes de terminar con la conversación, Juancho le jura a Yeimy que le hará pagar a Charly y Manín por todo lo que están haciendo.

Juancho logra entrar a ver cómo está Yeimy. Entre lágrimas, le pide que no se muere. También le pide perdón (Foto: La reina del flow / Caracol TV)

LOS PLANES DE MANÍN

Ante el error cometido por Titano, Manín no se quedará tranquilo y buscará nuevamente acabar con “La reina del flow”. Dos nuevos planes están en marcha. Uno es un rumor sobre Yeimy y el otro tiene que ver con Juancho y Surround Vibes.

Cómo recordarás, el contador de la empresa, que recibe amenazas, es obligado a manipular algunos documentos de la empresa para incriminar a Juan Camilo.

Pero antes, Manín intenta de librarse de ser el sindicado como el responsable con Ligia. Llega donde ella e intenta manipularla para que crea que él no tiene nada de que ver con el intento de asesinato a Yeimy Montoya y que es otra persona, que dejó de lado el odio y la venganza por ella y Erick. ¿Le creerá?