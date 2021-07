CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior, en medio de todos los problemas, Botero le confiesa su amor a Ligia y le promete que atrapará a Manín para que ellos puedan vivir tranquilos. En tanto, Fausto confiesa que está detrás del supuesto fraude que llevó a Juancho a prisión. Y, en los minutos finales, Charly recibe un mensaje de Yeimy y va de inmediato a verla, sin imaginar que Silvia le descubrirá entrando al hospital.

El capítulo 49 de “La reina del flow 2” comienza con el intérprete de ‘Cambio de pieles’ sorprendiendo a Yeimy Montoya, quien está frustrada por su salud; además, porque la situación con la productora y los problemas con Manín le tienen sumamente preocupada. Sin embargo, Charly decide animanarla abriendo su corazón.

CHARLY LE DICE A YEIMY QUE LA AMA

El artista colombiano le habla fuerte y claro a Montoya, pues, si bien la entiende que quiere solucionar los problemas, su situación no es menor. Estuvo cerca de perder la vida y no puede tomarlo a la ligera. “De casualidad pensaste en lo que siente tu hijo, en lo que siente Juancho, en lo que siento yo”, le dice. Sin embargo, Yeimy no le toma en serio.

El artista colombiano le habla fuerte y claro a Montoya, pues, si bien la entiende que quiere solucionar los problemas, su situación no es menor (Foto: Netflix)

El último intento de Charly para convencerla será decirle cuánto la ama. “¿Quieres saber quién soy? Soy el tipo que nunca debió faltonearte, el tipo que está arrepentido por todo lo que te hizo, el tipo que te ama”, le dice el cantante a una sorprendida Montoya. “Mírame y decime que miento. Yo quiero que sigas viva, quiero que sigas en este mundo y ¿sabes qué? Ojalá sea conmigo. Yo te amo, te adoro y así no quieras yo voy a estar ahí siempre”, agrega antes de darle un beso.

Sin embargo, a pesar que Yeimy acepta el largo beso, no pasa mucho para que lo rechace y le dice que lo suyo no puede ser. “Esto muere aquí, Charly. Olvidate”, dice “La reina del flow”; pero el cantante no se rinde e insiste que lo que sienten es grande y eso dice mucho. Además, señala que es momento de comenzar una nueva historia.

Finalmente, Montoya también decide hablar de sus sentimientos y acepta que no siente odio, pero que es una relación normal, es tóxica. Por eso, no está lista para realizar una relación, sobre todo porque no puede olvidar todo lo que le hizo en el pasado. “¿Sabes por qué no puedo creer en lo que dices, Charly? Porque no puedo dejar de dudar de tu cambio”, le dice a Charly, que le responde que lo que debe hacer es olvidar el pasado.

La confesión de Charly termina en un gran beso, pero no durará mucho (Foto: Netflix)

YEIMY ESTÁ CONFUNDIDA

Horas después de la confesión de Charly, “La reina del flow” tiene una conversación con Olga Naranjo, su psiquiatra. A ella le revela su confesión, pues considera que el cantante y ella no pueden reescribir su historia por todo lo que pasaron; además, se muestra preocupada por Juancho. “Qué pensará él?”, dice inquieta.

Olga, en tanto, le dice que ella y el productor terminaron hace mucho y le pide hacer un ejercicio: “Piensa en un momento que Juan no existe, y si no existe se va la culpa y si no hay culpa, tuvieras una relación con Charly”. Sin embargo, Yeimy no cambia de opinión sigue desconfiando en la forma de ser del cantante. De hecho, mientras las dudas invaden a Montoya, él es visto en una fiesta con bellas mujeres.