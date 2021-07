CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior de “La reina del flow 2”, la muerte de Totono en la cárcel a manos de los hombres de Manín, se convierte en un arma importante para terminar con Surround Vibes. Y Yeimy Montoya. Al menos eso es lo que tiene en mente el delincuente, por lo que buscará nuevas alianzas para salvar su vida y la de su sobrino Charly Flow.

Previamente en “La reina del flow 2”, Manín se entera que sus hombres, Titano y Caronte, acabaron con la única pieza que podía entregarlo a la policía por el encierro de Juancho. Para ellos hace una fiesta con mujeres y tragos. Sin embargo, la alegría no durará mucho, pues uno de sus hombres está siendo buscado por la policía por ser el autor del intento de asesinato a Yeimy Montoya. Y no solo eso, sino que ya se sabe que Charly es amigo de Titano, por lo que no tardarán mucho en relacionarlo con el caso.

MANÍN MUEVE SUS PIEZAS

En el Capítulo 52, Manín busca al representante de Charly Flow, Mike Rivera, para proponerle una alianza. El delincuente tiene información valiosa que podría servirle al empresario. “A nosotros nos conviene protegerlo, sobre todo ahora que le están armando el chisme con el hampón que le disparó a Yeimy Montoya. Es una acusación muy grave porque Charly puede perder su libertad condicional”, advierte Manín.

En el Capítulo 52, Manín busca al representante de Charly Flow, Mike Rivera, para proponerle una alianza (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

De acuerdo con el narcotraficante, si eso pasa podría afectar a Mike y su empresa, porque perderá todo lo que invirtió en el cantante y lo que ganará en el futuro. Sin embargo, se muestra reacio a las palabras de Manín, pero luego este último le dirá algo que podría interesarle. “Me imagino que tienes claro que el mal beneficiado de toda esta vuelta con la muerte de Totono es el señor Juan Camilo Meza, tu gran competencia”, le dice.

¿Y qué tiene pensado Manín? Pues el tío e Charly tiene un nuevo plan: a Juancho no le han comprobado que es culpable, pero tampoco que es inocente; por lo que pueden coger la muerte del delincuente para hacerlo ver como el principal sospechoso. “Si Charly y yo salimos a contar esta historia no nos van a creer, pero si sale tú sí”, le dice a Mike. “Una vez que Surround Vibes esté abajo, eliminas a esa competencia”, agrega.

Mientras el narcotraficante sale de la empresa, se encuentra con su sobrino, a quién le encara y le recrimina por los últimos acontecimientos. Para él, Charly tiene la culpa, porque no ha hecho nada de lo que tenían planeado y, por el contrario, tiene muchas distracciones. Por eso, le dice que actúe ya, que tiene que atacar primero, antes que sea muy tarde. ¿Qué tiene planeado Charly?

Luego de charla con Manín, el representante de Charly graba un video tal y como había acordado con el delincuente (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

MIKE LE HACE CASO A MANÍN

Luego de charla con Manín, el representante de Charly graba un video tal y como había acordado con el delincuente. En el clip, Rivera lamenta la muerte e Totono durante las grabaciones de la producción del intérprete de ‘Cambio de pieles’, pero que rechaza rotundamente que se les vincule con ello y, sobre todo, que se diga de Charly Flow es amigo del delincuente que intentó matar a Yeimy Montoya.

“Quiero hacer frente a todos esos chismes mal intencionados para aclarar que el señor Charly Flow no tiene nada que ver con lo que aconteció en la cárcel, es más, él es el más perjudicado”, dice Mike para luego iniciar con el plan de Manín. “Totono era el único testigo que afirmaba que el productor Juan Camilo Meza sí había recibido dineros ilegales en su empresa. Entonces, en vez de estar haciendo señalamientos desafortunados, porque mejor no buscamos al verdadero responsable”, dice el productor poniendo entre las cuerdas a Juancho.

CHARLY TAMBIÉN MUEVE SUS PIEZAS

Charly llega a la casa de Yeimy para hablar sobre Juancho. El cantante le dice a la “Reina del flow” que el productor podría estar detrás de la muerte de Totono, pues antes el delincuente había intentado matarlo. Por su parte, Montoya no le cree y le dice que Juan Camilo no es ni como él ni como ella, por tanto, las cosas que dice es pura mentira. Molesta le pide al artista que se vaya de su casa, pero antes que este se retire, señala que puede pensar lo que quiera, pero ambos sabes que es verdad.

Yeimy se queda pensando en las cosas que Charly dijo sobre Juancho. ¿Llegará a creerle? Minutos después se comprueba que sí, pues Montoya va a la cárcel a verlo. Una vez allí, le pregunta directamente: “Vos estás detrás de la muerte de Totono?”. Esto genera una gran molestia en el productor musical, quien no puede creer que la mujer que quiere les está diciendo esas cosas. Por ello, le pide que no vuelva más a la cárcel y que él hará todo para demostrar que es inocente.

JUANCHO RECIBE APOYO

Pese a que Yeimy ha dudado de él, Juancho recibe una inesperada visita en la cárcel. Daniela llega a brindarle su apoyo y le dice que desde su programa en la radio harán de todo para que se haga justicia. Es así que comienza una campaña que busca la libertad del productor musical. Las cosas podrían mejorar para Juan Camilo y así lo siente él.