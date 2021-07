CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que Juancho deja a Yeimy fuera de la campaña para salvar a Surround Vibes de la quiebra, “La reina del flow” graba un video por su cuenta y además de agradecer a los fans por el apoyo, les promete que pronto volverá a los escenarios.

Pero en lugar de agradecer su compromiso con la empresa, Juan Camilo se enoja por su intervención, sobre todo porque en el anterior episodio de la segunda temporada de la telenovela colombiana le pidió que abandonara la productora.

Cuando el juez libera a Juancho de todos los cargos lo primero que hace el productor musical, además de celebrar con su familia y sus seres queridos, es abandonar la casa de “La reina del flow” y despedirla.

Erick intenta intervenir, incluso amenaza con renunciar, pero Juan le advierte que tiene un contrato. Definitivamente, el dueño de Surround Vibes ya no es el mismo y al parecer se enfrentará a cualquiera que amenace su tranquilidad. ¿Eso incluye a Manín?

IRMA SE ENFRENTA A SANDEE

La carrera de Irma continúa en ascenso, al igual que su problema con el alcohol. La cantante no solo llega tarde a sus compromisos laborales, también sufre algunos traspiés, por ejemplo, en una entrevista con el Búho se comporta de manera extraña y se le olvida la letra de su canción.

En un intento de ayudarla y recuperar su amistad, Zafiro le oculta la verdad a Mike Rivera y le acepta salir de fiesta con el ‘Huaracan’. Una vez en ‘Pegaso’, Irma empieza a beber sin control y pierde los papeles al ver a Sandee junto a Erick.

Cuando Sandee se queda sola ella se acerca e intenta provocarla asegurando que no tiene el talento necesario para sobresalir en la industria musical y que no es lo suficientemente buena para Erick, pero la joven artista no cae en su juego y le sugiere buscar ayuda.

CARONTE DESCUBRE EL VERDADERO APELLIDO DE SILVIA

A pesar de que Manín decidió creer en Silvia, Caronte no confía en la abogada, por eso aprovecha un descuido para revisar la cartera de la agente de la DEA. Tras encontrar otro celular, llama a Clarkson y descubre que el verdadero apellido de esa mujer es Nuñez.

Por el momento, Caronte prefiere no decirle nada a su jefe y le pide a Titano que investigue más al respecto, ya que no quiere equivocarse y enfadar a Dúver Cruz. ¿Una vez más Alicia está en peligro de muerte? ¿Qué pasará en el próximo capitulo de la segunda temporada de “La reina del flow”?