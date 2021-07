CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo 61 de la segunda temporada de “La reina del flow”, los fanáticos continúan colaborando con la iniciativa ‘Todos somos Surround’, pero no dejan de preguntar por Yeimy Montoya. Para terminar con los rumores, Juancho anuncia que la intérprete de ‘7 Vidas’ ya no es parte de su empresa, además, confirma el romance entre su ex y Charly.

A pesar del despido de Juan Camilo, Yeimy le pide a su hijo y al resto del equipo, que quiere irse con ella, que se quede en Surround Vibes con la mejor disposición. Pero eso no es todo, el productor también le prohíbe ver a Emilio. ¿Montoya se resignará a perder al niño?

Por su parte, Charly aprovecha el momento para acercarse a “La reina del flow”. Interrumpe su reunión creativa con Drama Key para consolar a Yeimy y en un intento de animarla le propone escaparse por unos días.

Con ayuda de Erick y Vanessa logran despistar a la prensa y refugiarse en la casa que Mike Rivera le presta a Charly. ¿Será una trampa del productor de Grey Shark? ¿Enviará a los periodistas? Por lo pronto, ha dejado claro que quiere el talento de Yeimy.

LIGIA LE PIDE EL DIVORCIO A MANÍN

En otro momento de este episodio de la segunda temporada de “La reina del flow”, Charly habla con su madre sobre la obsesión de Manín y le sugiere poner el restaurante a nombre de Erick o Vanessa. Ligia acepta su consejo y le anuncia que pedirá el divorcio.

Obviamente, Manín se niega y le pide ayuda a Silvia para evitar que Ligia interponga una demanda. En la reunión con las abogadas, Dúver intenta convencer a su esposa de darse otra oportunidad, sin embargo, Ligia está decidida a separarse. ¿Lo logrará?

Por otro lado, Titano empieza a seguir a Silvia y descubre que continúa reuniéndose con Clarkson. Al parecer ahora seguirá los pasos del último agente de la DEA, ¿descubrirá que la abogada en realidad se llama Alicia Nuñez y que es parte de un plan para atrapar a Manín?