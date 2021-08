CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “La reina del flow 2”, la policía y la DEA se unen a los planes de Charly y Juancho para capturar a Manín. Por ello, primero fingen la muerte del productor musical y luego, cuando el narcotraficante se siente traicionado por su sobrino, comete el error de llamar a reclamarle, lo que sirve para que las autoridades rastrearan su ubicación. Pese a todo ello, Caronte y su jefe logran escapar una vez más, pero están cada vez más acorralados.

El capítulo 76 de “La reina del flow” empieza con Manín y Caronte discutiendo porque la próxima vez que la policía y la DEA los encuentren será su fin. El plan del delincuente es huir del país, por eso hace unas llamadas para poder ejecutar su escape. Sin embargo, el único hombre que tiene a su lado está cada vez más cansado de la situación.

Mientras tanto, Yeimy Montoya sigue sufriendo por la supuesta muerte de Juancho. La cantante no puede creer que su exnovio está muerto y le preocupa aún más saber que su hijo se ha quedado solo y que tarde o temprano se dará cuenta de la ausencia de su padre. “Me cuesta tanto creer que no estará más. Que no lo voy a oír más. Para mí Juan no está muerto, no puedo aceptarlo. No quiero”, dice “La reina del flow”.

CARONTE DESCUBRE QUE MANÍN QUIERE FUGARSE SOLO

Manín y Caronte llegan a un nuevo escondite. Allí, el narcotraficante llama al contacto que los sacará del país para cambiar los planes: ahora solo pagará para que lo saquen a él y ya no por su hombre de confianza. Lo que no imaginó es que Caronte estuviera escuchando detrás. Eso hará que su fidelidad hacia su patrón desaparezca y comience a pensar en cómo saldrá de todo esto.

Al día siguiente, Caronte llama a Botero y le dice que está decidido a entregar a Manín, pero antes deberá negociar. El agente y Pelayo llegan al lugar donde el sicario les dijo que estaba, pero en el lugar una granada explota hiriéndolos. El explosivo fue puesto por el narcotraficante, quien se da cuenta que la policía llegó a su escondite, por eso emprende la fuga solo.

Manín llega a un nuevo lugar donde deberá permanecer hasta que pueda huir del país. Pero al llegar, se entera que Caronte se ha entregado a la policía. Ahora, se da cuenta que está solo y que es cuestión de horas para que lo capturen. Botero, en tanto, pide a través de la prensa que se entregue cuanto antes.

CARONTE NEGOCIA CON LA POLICÍA

La mano de derecha del narcotraficante está con la policía. Ha dado todos los lugares donde estaría escondido su jefe, pero la policía no ha podido capturarlo. Botero le dice que, si no capturan a Manín, no podrá protegerlo. Así que deberá entregarlo. Sin embargo, Caronte dice que no hablará hasta que negocien bien.

En tanto, Charly llega para conversar con Caronte y convencerlo a que hable, sino las cosas podrían ir mal. El cantante le dice que la policía ya sabe que te está ocultando algo para negociar, pero que no piensan hacerlo. “Ellos irán van por mi tío con tu ayuda o sin tu ayuda”, le dice. Finalmente, ante ello, el delincuente decide hablar y revela que Manín intenta escapar del país y que la gente de Buenaventura lo va a ayudar sacándolo por una de sus rutas.