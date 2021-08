CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo anterior de “La reina del flow 2”, Manín sigue huyendo, pero la policía está cada vez más cerca gracias al plan de Charly y Juancho. En medio de todo, Yeimy Montoya sufre la muerte del productor musical y no imagina una vida sin él, sin saber que todo es parte de una mentira para capturar al narcotraficante.

En el capítulo 77 de la segunda temporada de “La reina del flow”, la protagonista tiene una conversación con Charly. Entre lágrimas, Yeimy le confiesa que está sufriendo mucho por el asesinato de Juan Camilo y que no tendrá paz hasta encontrar su cuerpo. El intérprete de ‘Cambio de pieles’, en tanto, intenta consolarla: “Concentrémonos en su homenaje, despidámoslo como ser merece”, le dice.

En otro momento de la conversación, Montoya abre su corazón y revela todo lo que siente por Juancho: “No sé si le dije lo suficiente cuanto lo amaba”, señala la cantante de ‘7 vidas’. Luego agrega que la muerte del productor es lo más difícil que le ha tocado vivir, incluso más que la vez que perdió a su hijo. Por ello no sabe cómo hará para salir adelante sin él.

Yeimy Montoya sufre la partida de Juancho, sin imaginar que todo es mentira (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

CHARLY Y JUANCHO HABLAN DE SUS SENTIMIENTOS HACIA YEIMY

Luego de la confesión de la cantante, Charly va con Juancho y le dice que Yeimy está mal pensando que él no está, y eso no le deja tranquilo, lo mismo piensa el productor de Surround. Tras ello, ambos señalan sus sentimientos hacia “La reina del flow”. El cantante dice que está completamente enamorado de ella y más porque sabe que todo lo que le pasa es por su cumpla. En tanto, Juancho confiesa que “Llegué a este mundo amándola y me iré igual. Pase lo que pase”.

Por otro lado, Juancho cree que es mejor que Yeimy Montoya sepa la verdad, al menos ella. Sin embargo, Charly piensa que lo ideal es que continúen con el plan. Esto hace meditar al productor, quien reflexiona y se concentra en el objetivo: capturar a Manín, el hombre que, según él, si no se hubiera metido, ambos seguirían siendo amigos.

Charly le revela una parte de la conversación con Yeimy y le da razón en el hecho de considerar a Juancho el mejor de los tres. “Tú estuviste ahí cuando Yeimy quería ser cantante y conmigo fue igual. El único que creyó en mí como músico fuiste vos. Querías que me aleje de lo que estaba haciendo Manín y no te hice caso, tal vez si hubiera hecho caso, seguiríamos siendo parceros, las cosas fueran diferentes”, le responde Charly para luego señalar que lo que más que le duele es haber perdido su amistad.

TITANO INTENTA MATAR A YEIMY MONTOYA

En medio del homenaje a Juan Camilo, “La reina del flow” no puede cantar y busca un lugar tranquilo para desahogarse, pero se llevará un gran susto al ver que Titano, uno de los hombres de Manín, ha logrado colarse en las oficinas de Surround para acabar con ella. Titano quiere vengar la muerte de su hermano. Yeimy le dice que no tiene nada que ver con lo que le pasó a él, pero el delincuente no cree nada de lo que ella dice.

Yeimy Montoya llega escapar cuando Titano está a punto de dispararla, pero lograr atraparla nuevamente e intenta ahorcarla; es allí cuando llega Erick y Charly y lo detienen tras una pelea. Finalmente, el delincuente es capturado por la policía.