CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Las cosas se han calmado luego de la muerte de Manín. Sin embargo, la situación entre los protagonistas es cada vez más tensa. Juancho y Charly buscarán la manera de reconquistar el amor de “La reina del flow”, pero parece que la cantante ya eligió su camino. En medio de todo, en la cárcel, Titano dará marcha a su plan para fugarse y cobrar su venganza.

En el capítulo 80 de la segunda temporada de “La reina del flow”, Juancho hablará con Yeimy Montoya para expresarle sus sentimientos, él sigue enamorado de ella, pero no sabe lo que pasa entre ellos. La intérprete de “7 vidas”, sin embargo, le dirá que lo ama. Y cuando estaban a punto darse un beso, son interrumpidos por Charly.

YEIMY ESTÁ CONFUNDIDA

Cuando el productor se va Charly se queda con Yeimy Montoya y le cuenta que Titano se ha comunicado con él y le ha dicho que está arrepentido de lo que ha pasado. Incluso, sabe que ella no es la persona que mató a su hermano. Eso no es todo, sino que el delincuente quiere que vaya a visitarle a la cárcel. Luego, los artistas urbanos discuten por Emilio, el hijo de Juan Camilo, a quien Montoya considera como suyo. Cosa que es refutada por el intérprete de “Cambio de pieles”, pues asegura el único hijo que ella tiene es Erick.

Yeimy Montoya está entre la espada y la pared. Juancho y Charly quieren que se decida por uno de ellos (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

“La reina del flow” está entre la espada y la pared, y tendrá que decidirse entre el amor de Juancho o Charly. Ambos, de hecho, buscarán la forma de acercarse a ella, lo que hace más difícil una decisión. Por un lado, la cantante tiene al productor y a su hijo. Con ellos pasa el día y al término de este se dan un beso. Por el otro, está Charly, quien fue su apoyó en los momentos más difícil y quien le demostró que realmente cambió; con el cantante está Erick, su hijo. Entonces, toda esta situación está volviendo loca a la estrella.

CHARLY VA A LA CÁRCEL EN BUSCA DE TITANO

El cantante accede a visitar a Titano en la cárcel y escucha lo que tiene que decir. El exhombre de Manín le expresa su arrepentimiento y le pide una segunda oportunidad. “Entiendo la actitud Charly, estaba equivocado, me dejé envenenar con Manín, pero yo soy consciente de mi error y quiero hacer las cosas bien”, le dice.

“Entendí que ella no tiene nada que ver con la muerte de mi hermanito. Me pasa como a vos que pedías una segunda oportunidad, pedías disculpas y nadie te creía. A mí me pasa lo mismo”, agrega Titano en la conversación con Charly, quien acepta sus palabras y le da la chance de trabajar en la fundación.

Tras la charla, Charly Flow se despide y se topa con Caronte, el otro sicario de su tío le advierte que no confíe en Titano, pues está loco y lo único que está haciendo es engañarle y aprovecharse para cumplir con sus planes. El cantante, por supuesto, no le cree nada. ¿Se arrepentirá de no escucharlo?

EL PLAN DE TITANO

Titano está decidido a todo. Ya inició su plan persuadiendo a Charly y ahora va tras Yeimy. Para ello, toma un veneno que le sacará de la cárcel y le llevarán al hospital. Una vez eso pase, podrá cobrar su venganza y matar a “La reina del flow”.

En su celda, el delincuente toma una pastilla con veneno y le pide a su compañero que llame a los guardias, cuando llegan, de inmediato lo llevan a la enfermería del penal, donde una mujer le da el antídoto contra lo que ingirió. Titano está mal y al parecer su vida corre peligro. Jacky, la enfermera que lo atendió está preocupada, porque el hombre no reacciona y no está segura que se recupere. La conversación de Remolino es escuchada por Caronte.