Al principio de la segunda temporada de “La reina del flow”, Yeimy y Juancho tenían la familia perfecta y estaban enfocados en su productora musical, sin embargo, todo cambió cuando se anunció la libertad condicional de Charly. Aunque la cantante aseguraba que se preocupaba por su familia no podía disimular la atracción que sentía por el que consideraba su peor enemigo.

Mientras Yeimy intentaba negar lo que sentía por Charly, Juan Camilo intentaba que eso no afectara su relación, no obstante, los celos fueron más fuertes y decidió separarse de la mujer de su vida. Algo que Charly no dudo en aprovechar para recuperar a la madre de su hijo.

En la recta final de la segunda temporada de “La reina del flow”, Yeimy finalmente admitió sus sentimientos por el intérprete de ‘Cambio de pieles’ e incluso decidió darle otra oportunidad. Pero las amenazas de Manín y otros problemas los volvieron a separar.

Además, Juancho volvió para confundir aún más a Yeimy Montoya, quien aún no sabe a quién elegir, y cuando parece que ha tomado una decisión sucede algo que le impide comunicarlo y la hace cambiar de opinión. Entonces, ¿a quién escogerá al final?

¿A quién escogerá Yeimy Montoya? (Foto: La reina del flow / Instagram)

¿CHARLY O JUANCHO? ¿A QUIÉN ELEGIRÁ YEIMY?

La segunda temporada de “La reina del flow” termina este viernes 10 de septiembre y aunque en el penúltimo episodio, las palabras de Ligia la ayudaron a hacer una elección, no se reunió con Juancho, ya que Mike Rivera la secuestró.

Precisamente, Andrés Sandoval, el actor que interpreta a Juan Camilo en la telenovela colombiana, habló con Caracol TV sobre si su amor será suficiente para reconquistar a la protagonista.

“Juancho siempre va a dar lo mejor de sí y hasta lo último, ya sea como pareja o como amigo. Como sea, siempre va a estar con Yeimy pase lo que pase”, comentó Sandoval.

Asimismo, sugirió que Yeimy Montoya podría elegir otro camino. “A lo mejor Yeimy no escoge ni al uno ni al otro y escoge amarse a sí misma”, señaló.

Por otro lado, Andrés Sandoval reveló que está listo para despedirse del personaje que significó mucho en su vida y carrera. “Mientras físicamente me siga funcionando el casting para ser ‘Jesucristo’, sería el actor más feliz del mundo. Cualquier personaje que, de un buen mensaje, chévere”, concluyó.

Aunque hace algunas semanas se filtraron algunas imágenes del supuesto final de “La reina del flow” y de la elección de Yeimy Montoya, aún no hay nada seguro, ya que podría tratarse de escenas falsas para despistar a los espectadores.