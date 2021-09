La actriz que hace de Yeimy Montoya en “La reina del Flow”, Carolína Ramírez, es conocida por su participación en diversas producciones exitosas, además de ser poseedora de una personalidad franca y directa. En sus redes sociales se caracteriza por compartir todo tipo de información que considera relevante, a pesar de que esta no llegue a ser del agrado de sus seguidores.

Aunque no suele estar envuelta en polémicas sobre su vida sentimental, ya que desde el 2007 mantiene una relación con el productor y empresario argentino Mariano Bacaleinik, un amor del pasado salió a dar picantes declaraciones que han dejado sorprendido a más de uno. Si bien Ramírez no respondió en su momento a lo dicho por su expareja, en un reciente video compartido en su cuenta de Instagram soltó su descargó.

El hombre en cuestión es el también actor Jimmy Vásquez, con quien tuvo una historia de amor de más de seis años; sin embargo, las cosas no terminaron bien, dejando muchos puntos en el aire. A continuación, conoce lo que dijo Carolina sobre las declaraciones del artista de “La Nocturna”.

Ramírez tiene en su cuenta de Instagram cerca de dos millones de seguidores. (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

JIMMY VÁSQUEZ SE CONFIESA

En el 2017, el cucuteño reveló en el programa “Se dice de mí” que estuvo a punto de quitarse la vida cuando terminó su relación con la popular “Yeimy Montoya”. Según cuenta Vásquez, ambos tenían planes de mudarse fuera del país, pero se enteró que Ramírez lo había engañado cuando estaban próximos a dar el siguiente gran paso:

“Me entero que ella ya tenía una vida con otra persona acá y que la tenía hace tres meses … Todo esto había sido digamos que una manipulación para que yo me fuera”.

El actor señaló que la ruptura lo afectó tanto que cayó en una profunda depresión, llegando a ingerir alcohol mezclado con algunas pastillas.

LA RESPUESTA DE CAROLINA RAMÍREZ

Tras las fuertes declaraciones de su expareja, Ramírez optó por el silencio hasta hace unos días, cuando tuvo una entrevista con Diva Rebeca, personaje caracterizado por Omar Vásquez. En la conversación contó su versión de cómo se dieron las cosas, dejando con la boca abierta a muchos.

“Yo veo ese caso resumiendo todo en una sola frase y es que yo a él le tengo un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida y eso es la mitad del camino que yo he tenido que recorrer, entonces, uno también tiene que poner en otra perspectiva esas cosas que ha vivido”, declaró la actriz en la transmisión en vivo de Instagram.

NO PROFUNDIZÓ SOBRE SU PRESUNTA INFIDELIDAD

Al ser cuestionada sobre su presunta infidelidad, Carolina Ramírez contó su propia versión sin dar muchos detalles. La caleña prefirió no recordar los momentos que vivió con Vásquez y no le pone mucha importancia a lo que digan los detractores:

“No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus motivos para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera y lo mío es que no vale la pena ni siquiera tocar el tema, porque no pasa nada, ni me produce nada”.