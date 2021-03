Tras una exitosa primera temporada premiada con un Emmy Internacional, “La reina del flow” está de regreso con una segunda entrega que se estrenará este 2021 en Colombia por Caracol Televisión y, en el mejor de los casos, también por Netflix para el resto de Latinoamérica. La secuela tendrá nuevos actores en el reparto, entre ellos está Marcelo Dos Santos, el actor argentino que saltó a la fama con el programa “Feliz Domingo”.

Marcelo Dos Santos se une a la historia de Yeimy Montoya (Carolina Ramírez), quien enfrentará otra vez su pasado, “Charly Flow” (Carlos Torres), además de nuevos problemas que pondrán en riesgo todo lo que ha conseguido. La segunda temporada estará cargada de sorpresas y venganza, juntos a un grupo de talentosos actores, combinación que promete repetir el éxito de la primera entrega.

A través de las redes sociales, Marcelo Dos Santos compartió algunos videos y fotografías donde se le observa junto a otros actores en el detrás de escena de la segunda temporada de la “La reina del flow”, cuyas grabaciones culminarán este mes de marzo tras varias pausas por la pandemia del COVID-19.

En la “La reina del flow” 2, Marcelo Dos Santos dará vida a un argentino que viene a competir y destruir el mercado local para convertirse en el dueño. (Foto: La reina del flow/ Instagram)

“Hacía tres años que no salía nada laboral, pero en diciembre hice un casting y lo gané. Voy a estar en la segunda parte de La Reina del Flow, protagonizada por Carlos Torres y Carolina Ramírez. Empezamos a grabar en febrero y el 16 de marzo tuvimos que cortar por la pandemia, ahora estamos esperando a ver cuándo retomamos”, dijo el actor durante una entrevista para el programa “Parece que viene bien”.

Tras esta noticia, los fanáticos de “La reina del flow” están ansiosos por conocer detalles del papel que interpretará el actor argentino dentro de la historia y que relación tendrá con Yeimy Montoya. Por el momento, Marcelo Dos Santos ha dado algunas pistas sobre su personaje.

En la “La reina del flow” 2, Marcelo Dos Santos dará vida a un argentino que viene a competir y destruir el mercado local para convertirse en el dueño. Al ser el antagonista de la historia, tuvo que encontrar en punto medio de su acento.

“Cuando tenía que hacer este personaje, que es un argentino, empecé a ver otra vez programas. Y decía: “El tono del argentino es tan agresivo, es tan intolerante”. La Reina del Flow 1 la vieron 300 millones de hispanoparlantes, yo no podía hacer un argentino como los que estaba viendo. Entonces hice uno más tranquilo, que no dice tantas argentinadas. Puedo decir algunas malas palabras: qué lo parió, la concha de tu hermana”, explicó durante una entrevista con Teleshow.

La segunda temporada de “La reina del flow” es protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval. (Foto: Caracol Televisión)

“Me dijeron: “Hacete un argentino de pura cepa, súper rajado”. Rajado es súper idéntico. Y yo dije: “No, ese argentino no voy a mostrar. Voy a mostrar un argentino más de antes, un argentino más veloz pero respetuoso, no que abalanza al otro, no que lo pasa por encima. Porque nosotros todavía tenemos una imagen afuera de gente muy soberbia”, agregó Marcelo Dos Santos sobre su personaje en la “La reina del flow” 2.

En estos últimos meses, la producción de “La reina del flow” ha compartido el tráiler oficial de la segunda temporada. El video muestra como Yeimy Montoya está en su mejor momento profesional y personal junto a Juancho, pero de repente un enemigo aparece en su vida y comienza a perseguirla poniendo en peligro todo.

“Yeimy se enfrenta a nuevos peligros que amenazan su vida y la de su familia. La aparición de un enemigo que la conoce muy bien la acecha, mientras que Juancho, su pareja, ve cómo su productora cede terreno ante la llegada de un competidor muy fuerte. Su mundo, y el de todas las personas que ama, tambalea, mientras que, desde las sombras, Charly Flow hace méritos para recuperar su libertad”, escribió Caracol Televisión sobre esta nueva temporada.