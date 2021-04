Pronto se estrenará la segunda temporada de “La reina del Flow” y veremos que la vida de Yeimy Montoya volverá a ponerse de cabeza, ya que a pesar que se encuentra en su mejor momento profesional y personal junto a Juancho, deberá enfrentar a un nuevo enemigo. Pero todo se pondrá peor cuando ‘Charly Flow’ logre salir en libertad.

Carlos Torres se ha vuelto ha poner en los zapatos del personaje más famoso de su carrera actoral y sin duda, regresa con las intenciones de cautivar nuevamente a sus fanáticas con su tan peculiar forma de ser y su famosa palabra: ‘Princesita’.

Los fanáticos se encuentran muy entusiasmados con esta nueva entrega de “La reina del flow” y de ver nuevamente a ‘Charly Flow’ apoderarse de los escenarios. Pero los seguidores se han comenzado a preguntar en quién se inspiró Carlos Torres para lograr plasmar a la perfección a un cantante de reggaeton.

LA INSPIRACIÓN DE CARLOS TORRES PARA SER CHARLY FLOW

Carlos Torres tuvo que sumergirse en el mundo de reggaeton para crear el personaje de ‘Charly Flow’ y lograr cautivar a los televidentes, así que el actor pensó inmediatamente en sus paisanos Maluma y J Balvin.

Tras determinar en quienes se inspiraría es que inmediatamente se puso a estudiar la personalidad de ambos cantantes, su forma de actuar y lo que hacían sobre los escenarios para lograr realizar una mezcla perfecta y darle una dirección a su personaje.

Carlos Torres reveló que se inspiró en Maluma para su personaje (Foto: RCN)

“El reguetón me gusta, lo bailo y me sé mucha canciones, pero la verdad es que no era tan cercano con el género, por eso me tocó trabajar mucho en este personaje, que lo trabajé con base a lo que significan, como ídolos, Maluma y J Balvin”, le contó Carlos Torres a DiabloG en 2018.

Por esto es que el parecido físico entre el personaje que interpreta Carlos Torres con el cantante Maluma es innegable. También hay que resaltar que las poses, gestos, la forma de hablar de Charly y hasta la palabra “Princesa” es tan característico del Pretty Boy.