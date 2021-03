Carolina Ramírez es una de las actrices colombianas más populares de los últimos tiempos y ha alcanzado el reconocimiento internacional con su personaje de ‘Yeimi Montaya’ en la serie “La reina del flow”. La estrella se volverá a poner en los zapatos de esta fuerte mujer y en esta segunda temporada deberá enfrentar a un nuevo enemigo que pondrá en peligro su vida y todo lo que ha conseguido.

La primera temporada de la serie se estrenó en 2018 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial debido a que cambió la percepción que se tenía del reguetón y en esa tarea ayudó mucho el gran talento de Carolina Ramírez.

La actriz mostró el lado femenino del género, el sentir de las mujeres y esto fue gracias a la inspiración que tuvo sobre dos artistas súper reconocidas en el medio musical.

¿EN QUIÉN SE INSPIRÓ CAROLINA RAMIREZ PARA EL PERSONAJE DE YEIMI?

Carolina Ramírez hizo una interpretación impecable con el personaje de ‘Yeimi Montoya’, pero para alcanzar convertirse en una de las mujeres más importantes dentro de la historia de “La reina del flow”, ella se inspiró en JLo e Ivy Queen.

“Lo primero que hice para empezar a construir a Yeimi Montoya, La reina del flow, fue establecer referentes reales y aparecieron ante mí algunos muy claro. La primera en surgir fue Jenifer Lopez, J.Lo, y tan pronto la vi supe que ese era el estilo que quería darle al personaje, aunque después investigué comportamientos maravillosos de Ivy Queen”, aseguró Carolina Ramírez.

La serie sería estrenada en el 2021, aún no se ha confirmado fecha. En enero se estreno el primer Teaser. (Foto: Caracol)

Para aceptar a ‘Yeimi Montoya’ en su vida, el primer obstáculo lo encontró en ella misma. Carolina Ramírez fue su principal rival para integrar la serie porque no disfrutaba especialmente del reguetón, no se sentía cobijada por sus dinámicas y, mucho menos, quería seguir enfatizando en la utilización sin medida de la sexualidad femenina.

“En verdad les costó un montón convencerme para que yo aceptara participar en La reina de flow. Llevaba varios años sin hacer nada en televisión y estaba muy feliz montando obras de teatro, aunque también participé en una película a comienzos de 2017. En un momento apareció Lucho Jiménez, el productor, y me habló sobre una propuesta basada en el reguetón. De inmediato dije que no, que no estaba interesada, pero después me dejé convencer por las características de Yeimi Montoya. Uno de los hechos determinantes fue que el personaje tenía la edad de Carolina Ramírez. Por fin dejé de hacer veinteañeras ante las cámaras y me deslumbró por su personalidad”.

Luego de la lucha con ella misma debía emprender el combate con cientos de imaginarios, lugares comunes, algunos de ellos justificados desde que sonó el primer acorde de reguetón en el mundo y también tuvo que esmerarse para proporcionarle a ‘Yeimi Montoya’ una historia propia y una razón de ser.