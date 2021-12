El pasado 10 de septiembre se emitió la segunda y última temporada de “La reina del flow” en Colombia, aunque ha tardado unos meses más en estar disponible en Netflix. Fue a mediados de noviembre que la serie colombiana se sumó a las filas de la plataforma de streaming, alcanzando más exposición a nivel internacional.

La temporada número dos de “La reina del flow” muestra a Yeimy debatiéndose el perdonar a Charly por todo el daño que le causó en el pasado y darle una segunda oportunidad o defender la familia que formó con Juancho y Emilio. Por otro lado, el retorno de Catalina, Manín y otros enemigos no harán sencilla la toma de decisión.

Como se recuerda, el programa está protagonizado por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval en los papeles de Yeimy Montoya, Charly Cruz y Juan Camilo Mesa, respectivamente. Dos de los personajes que se esperaba continuaran unidos son Yeimy y Juancho; sin embargo, el final de la segunda entrega significó su distanciamiento como pareja. A continuación, recordemos las escenas que demostraron lo inviable que fue la relación.

"La reina del flow" se estrenó el 12 de junio de 2018 (Foto: La Reina del Flow)

LOS MOMENTOS QUE HICIERON IMPOSIBLE LA RELACIÓN DE YEIMY Y JUANCHO

1. EL PRODUCTOR ABANDONA A YEIMY

Juan le pide a la cantante que se tomen un tiempo para replantearse la relación y aclarar las dudas que se dieron por algunos malentendidos. Si bien la madre de Erik le pidió que le diera una nueva oportunidad para resarcir los errores cometidos, él ya había tomado la decisión de abandonarla:

“Si yo me quedo en esta casa con el veneno que tengo, con la desconfianza que me despertás, no vamos para ningún lado... No vamos para ningún lado”.

2. ELIGEN SEPARARSE POR EMILIO

Aunque en un inicio consideraron hacerle frente a Catalina para evitar que esta se quede con la custodia de Emilio, aludiendo que sufría de una adicción a la bebida, finalmente decidieron separarse. Las amenazas de Manín y la distancia fueron un constante problema en la relación, lo que causó que se debilitara.

3. JUAN DIO UN PASO AL COSTADO

Cansado de ver sufrir a la mujer que ama por una complicada decisión, el productor elige dejar el camino de la cantante libre para así marcharse al exterior y empezar un nuevo recorrido musical. En la triste despedida, Juan le dice que estará para ella cuando lo necesite, independientemente de la hora, lugar o magnitud del problema.