Carolina Ramírez ganó gran reconocimiento con su protagónico en “La reina del flow”, uno de los programas más exitosos de Caracol Televisión. Tras el estreno de su segunda entrega en junio de 2021, muchos televidentes solicitaron que la producción se continúe emitiendo por algunas temporadas más; sin embargo, llegó a su final el viernes 10 de septiembre.

Después de 172 episodios al aire, el show creado por Claudia Sánchez y Said Chamie se despidió de las pantallas con un capítulo que ha dejado emociones encontradas. La historia de Yeimy Montoya tuvo un desenlace que no agradó a la mayoría de televidentes, pues estos tenían una idea diferente de lo que podría haber sido realmente el final.

A los inconformes espectadores se le sumó la misma protagonista de la historia, que si bien dijo que le gustó porque “está en paz consigo misma e incluso con sus muertos”, también reveló los cambios que de haberse realizado serían el final perfecto. Como se recuerda, Montoya estaba decidida a vengarse de Charlie Flow, su amor de la infancia, por ser el responsable de sus años en la cárcel; mientras que por otro lado, recibía el apoyo incondicional de su amigo y eterno enamorado Juancho; por lo que existía una rivalidad entre los dos hombres.

“La reina del flow 2” es una de las novelas más vistas en Colombia (Foto: Caracol Televisión)

¿POR QUÉ NO LE GUSTÓ A CAROLINA RAMÍREZ EL FINAL?

La Caleña se mostró en desacuerdo con la historia que se muestra en el capítulo final de “La reina del Flow”, desde una publicación en su cuenta de Instagram. Fue precisamente en un video que realizó de despedida donde Ramírez contó diversos secretos.

“Le habría cambiado muchas cosas, pero la historia no era mía Lo único que yo sabía era que Manín iba a revivir, pero nunca se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charly”, señaló la actriz, quien también informó no haber conocido que pasaría en esta temporada.

LA IDEA LE MOLESTÓ

Carolina confesó haber estado molesta por la redención de Charly, debido a que este personaje fue presentado como un villano desde el inicio; por lo que le costó mucho trabajo hacer que Yeimy aceptara con el corazón al joven después de todo el año que le causó:

“Le hubiera quitado la escena de ‘Juancho’ con Daniela, me parece que no era necesario ver eso. Con esa redención que tuvo ‘Juancho’ con Yeimy en la última escena era suficiente, porque también él se lleva un dolor muy grande. Renuncia a ese amor atropellado, nocivo, lo que quieran (...) Le hubiera quitado como cuatro días también. Creo que ese final, ese nuevo secuestro fue too much. Creo que la historia hubiera podido cerrarse de otras maneras, incluso con ese concierto final”.

La escena de Juancho no era necesaria para el final, según la protagonista de “La reina del Flow” (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

EL ROMANCE NO ERA NECESARIO

La actriz también añadió que le hubiera gustado que Yeimy terminara siendo felíz sin necesidad de estar junto a una pareja: “¿Una mujer empoderada sin un man al lado?, ¡divino! Pero soy yo, que tengo una visión más personal, romantizo el hecho de que las mujeres nos empoderemos y seamos muy increíbles sin necesidad del amor de un hombre. A mí me hubiera gustado que hubiésemos sido capaces de escribir una historia con un final de una mujer sola”.