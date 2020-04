“La reina del sur” 1 y 2 se convirtió en la serie de habla hispana más exitosa de Telemundo en sus respectivos tiempos. En abril de 2019 se estrenó la segunda entrega sobre la vida de ‘Teresa Mendoza’ y tuvo en vilo a sus millones de seguidores al saber qué pasó con la mexicana nueve años después de encontrarse en el anonimato y escondida al lado de su pequeña hija.

El final de la historia quedó abierto, ya que ‘Teresa’ nuevamente se refugia en un lugar recóndito al lado de ‘Sofía’, su hija y al parecer, finalmente la encuentran y la harán regresar par que pague las cuentas pendientes que aún mantiene con algunos de sus enemigos.

En una entrevista con el Diario NY, Kate del Castillo ha hablado al respecto de una supuesta tercera temporada que tendría “La reina del sur” y ella ha dicho que estaría más que feliz de volverse a poner en los zapatos de “Teresa Mendoza”.

La Reina del Sur estrenará próximamente su capitulo final a través de Telemundo (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DICE KATE DEL CASTILLO SOBRE UNA TERCERA TEMPORADA?

Kate del Castillo siempre ha dicho que ‘Teresa’ es uno de los personajes más queridos para ella y estaría dispuesta a volver a interpretar a esta mujer luchadora.

“Se ha hablado de una tercera temporada, pero realmente no se ha confirmado”, declaró la intérprete de 47 años en una reciente entrevista para El Diario NY.

“Estaría bueno que los fans la pidan. A mí me encanta ese personaje. Yo me divierto como enana haciéndola y le tengo un cariño especial. A la primera temporada le fue increíblemente bien. Y a la segunda nunca me esperé que le fuera a ir todavía mejor. Es una locura”.

“Yo sí porque me divierto muchísimo. Y gracias a La reina he conocido un montón de países”, admitió la actriz, quien de llevarse a cabo le gustaría que fuera una temporada más corta.

“A lo mejor no algo tan largo porque cada capítulo está hecho casi como una película. Nos llevamos mucho tiempo para grabar. Para ser televisión abierta nunca se había hecho una serie con tanta calidad y tanto presupuesto en toda Latinoamérica. Puedes estar seguro de que si se llegase a hacer una tercera, no va a ser de menos calidad”, aseveró.

EL REESTRENO DE LA REINA DEL SUR 2

Telemundo informó que ‘La Reina del Sur 2′ tendrá una edición especial y todos sus fanáticos podrán volver a disfrutar la historia de ‘Teresa Mendoza’ a partir del 21 de abril a las 8:00 PM por el canal 48 de esta cadena de televisión.

Sinopsis: En la segunda temporada de ‘La Reina del Sur’, Teresa ha desaparecido para el resto del mundo bajo el sistema de testigos protegidos del Gobierno de los Estados Unidos. Luego de hundir políticamente al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas; ahora vive en La Toscana italiana bajo el nombre de María Dantés, totalmente alejada del narcotráfico.

El secuestro de su pequeña hija Sofía la obligará a desenterrar el pasado y a enfrentarse a viejos y nuevos enemigos.

