Gracias a las redes sociales hemos podido ver cómo las parejas más mediáticas de Hollywood han celebrado el romántico día de San Valentín. Una de ellas es la de Justin Bieber con su reciente esposa Hailey Baldwin, la modelo con la que se casó por civil hace más de un año y por religioso hace casi cinco meses.

Además del día de los enamorados, ayer Justin lanzó su nuevo álbum ‘Changes’ tras estar fuera de la música por un largo tiempo. La presentación de su nuevo material hizo pensar a muchos que la pareja no celebraría San Valentín porque el cantante estaría enfocado en la acogida de su disco, más no fue así.

Mediante los Instagram Stories de ambos pudimos ver que el cantante le organizó una romántica cena, en donde hizo un camino de pétalos de rosas desde las escaleras hasta el comedor de su hogar. Tal cual se puede ver en los clips, la mesa también estaba llena de rosas rojas y un regalo en forma de corazón para la modelo. Sin duda, un tierno gesto.

Horas antes, Justin publicó una fotografía que la modelo se tomó hace unos días. “Mi Valentín por siempre”, fue la sencilla pero tierna descripción del cantante en la instantánea que ya superó los dos millones de likes y recibió comentarios como “Es muy hermosa, se merece lo mejor”, “Son un gran pareja”, “Feliz día de San Valentín”, entre otros.

Si bien sí celebraron el día del amor, también festejaron el regreso oficial de Bieber a la música. El cantante organizó una fiesta con amigos cercanos y personas de la industria de la música, en un salón de videojuegos. La mejor amiga de Kendall Jenner no dudó en subir fotografías de la fiesta en su Instagram, en donde no se despegó por nada de su esposo y siguió celebrando San Valentín.

