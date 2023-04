Los detectives abundan en las series de las últimas décadas. Con diferentes propuestas y miradas, desde los más corruptos hasta los que se juegan la vida por su trabajo, este personaje ha tomado gran parte de la preferencia del público de producciones televisivas. Por eso, entre la vasta oferta de ficciones, se encuentra la serie de HBO Max que presenta los casos e investigadores policiales más inusuales que te puedes imaginar. La temporada 1 es una joya de la televisión y no te la puedes perder en la plataforma de streaming, en especial con el anuncio de una temporada 4 con Jodie Foster.

Sin lugar a dudas, el universo policial y de sus agentes es muy rico para explorar las distintas facetas de la vida moderna. Los dilemas, las acciones loables, la miseria son algunos de los temas que se pueden explorar con buenas historias.

Tampoco podemos obviar que el género policial ha sido muy abordado, no solo en la TV sino también en el cine, con un gran número de ficciones para el olvido. Cada año, salen más y más propuestas que realzan la espectacularidad de la acción, los efectos, dejando atrás el núcleo del conflicto de una profesión peligrosa e inquietante.

La serie que reúne todos estos ingredientes es una de las tantas que HBO Max tiene dentro de su extensa lista de producciones televisivas. Sin embargo, su apuesta desde la dirección de arte hasta el último punto del guion se encuentra en otro nivel y no te lo puedes perder, sobre todo la primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Los detectives Rust y Martin en la primera temporada de "True Detective" (Foto: HBO)

BUSCAR LA JUSTICIA

“True Detective” es la serie de HBO que muestra tres casos independientes por cada temporada, con su propio universo y sus problemas, ambientada en Estados Unidos. El programa apunta a la búsqueda de una verdad detrás de uno o varios crímenes, en medio de conflictos personales e institucionales: la corrupción o ineptitud de la propia Policía o de los políticos que la manejan a su antojo.

La primera temporada es de antología. Se enmarca en un crimen extraño y visualmente impactante: una mujer asesinada en lo que parece un ritual satánico en medio de unos campos de caña de azúcar. La víctima está desnuda y lleva unas ramas como cuernos en la cabeza.

Así es cómo conocemos a los detectives Martin Hart y Rust Cohle, quienes llegan al lugar de los hechos e investigan lo que hay detrás el extraño suceso, el cual está conectado con otras desapariciones y un silencio significativo por parte de las autoridades de Luisiana. Cada paso que dan está subvertido por el misterio y la intriga.

Pero la ficción no solo se enfoca en el proceso de la investigación del asesinato, sino que también en los problemas personales de los dos policías, todo contado desde un presente en el que ambos ya no son amigos y han dejado atrás la vida como detectives. ¿Cómo resolvieron el misterio? ¿Por qué no mantuvieron su amistad? ¿Qué había detrás del crimen de la joven?

Esas son las preguntas que rondan la narrativa de la primera temporada de “True Detective”. De a pocos, conocemos que Rust es un investigador obsesivo pero genial. Las conexiones que haya en su búsqueda de la verdad son impresionantes, así como su reservada y casi antisocial vida. El mundo turbio de la criminalidad, la justicia y lo extraño se forma de a pocos y entregan una resolución potente, con un diálogo memorable sobre la lucha del bien contra el mal en el mundo.