El 11 de marzo de 2011 una noticia recorrió el mundo: Japón había sufrido un terremoto de magnitud 9,0 grados MW, el peor en la historia de dicho país y el cuarto más intenso en los registros a nivel mundial. El desastre no podría ser peor: la central nuclear Fukushima I se vio afectada no solo por el movimiento telúrico sino que también por un tsunami. Chernobyl resonó en la preocupación de los ciudadanos. Y no les faltó razón. La serie “Los días” (“The Days” en inglés), disponible en Netflix, ha contado los pormenores de ese momento en ocho capítulos.

Fue uno de los eventos que, hace más de diez años, encendió las alarmas de los gobiernos: una fuga radioactiva amenazaba expandirse por el Océano Pacífico y los peores pronósticos estaban a la orden del día.

Japón tiene la fama de ser un país preparado para desastres como los terremotos, al ser un territorio con gran incidencia de estos fenómenos. A pesar de la escala alta del movimiento, la mortalidad fue mínima: dos fallecidos, uno en el incidente y otro por cáncer, atribuido a los efectos de la radiación.

¿Qué pasó en Fukushima? Esa es la gran y compleja pregunta que explora “Los días”, serie que, en ocho episodios, se sumerge en el núcleo del desastre japonés, donde no solo se ve la destrucción sino también la incertidumbre y el manejo a ciegas de la tragedia, un momento que pudo haber complicado más al mundo por la radioactividad de la central afectada.

El incidente alcanzó la misma gravedad del accidente de Chernóbil de 1986 (Foto: Netflix)

EL NÚCLEO DE LA TRAGEDIA EN FUKUSHIMA

“Los días” resuelve algunas incógnitas sobre lo que pasó, al detalle, el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear Fukushima 1, después del terremoto de magnitud 9 y del tsunami con olas de 14 metros, las cuales afectaron, en especial, a tres de los seis reactores de la planta.

En un país con un trauma histórico por dos bombas nucleares, la afectación en la central fue manejada de forma inaudita: en silencio y sin un protocolo establecido con anterioridad, según lo que se ve en los capítulos de la miniserie de Netflix, una ficción de ocho capítulos que hace un repaso a la experiencia vivida como una bomba de tiempo.

Los expertos hacían lo que podían con un apagón total que no les permitía, primero, diagnosticar la situación y luego buscar una salida ante un desastre radiactivo con ecos de Chernóbil. Mientras que las autoridades políticas demoraban sus decisiones y cubrían la verdadera realidad detrás de nimias medidas como un estado de emergencia sin evacuación.

La producción televisiva no solo muestra las ruinas y el horror de lo que podía ser una tragedia mayor, por no decir mundial, debido a la fuga de radiación en Fukushima, sino que también aborda el drama humano de los trabajadores, sobre todo los operarios, y el polémico manejo del desastre por parte de los gobernantes (uno piensa en la pandemia del COVID-19 y no se sorprende el casi colapso de la vida como la conocemos por el deficiente manejo político de los países).

Aunque no alcanza los niveles gráficos como “Chernobyl” (2019), la serie “Los días” destaca por su propuesta sencilla pero impactante de mostrar el trabajo contrarreloj por frenar un desastre mayor, con una amenaza silente y mortal propagándose en la ciudad y el mar. El programa abre la pregunta si los involucrados en el accidente nuclear de Fukushima fueron héroes o villanos y la paradoja de cómo la humanidad tiene almacenado un gran recurso energético y también una posible destrucción masiva.