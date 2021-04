“La Serpiente” en Netflix cuenta la desgarradora historia real del asesino en serie francés Charles Sobhraj interpretado por Tahar Rahim. Sobhraj era conocido como The Serpent, The Bikini Killer y Splitting Killer y se cree que mató a aproximadamente 20 personas en la década de 1970 en toda Asia.

Durante el último año, Netflix se ha convertido en un jefe certificado de contenido de crímenes verdaderos, lanzando documentales escalofriantes como “Murder Among the Mormons” y “Crime Scene: The Vanishing” at “The Cecil Hotel” y reiniciando series clásicas como “Unsolved Mysteries”, la mayoría de sus estrenos de este género se han vuelto muy populares entre la audiencia.

“La Serpiente” tras salir por primera vez de la cárcel, supuestamente vendió los derechos de su historia a un productor francés por US$ 15 millones y hoy, la serie recrea su relato, incluidos los testimonios recopilados en “Serpentine”, de Thomas Thompson, que narra no solo los crímenes de Sobhraj, de su compañera Marie‐Andrée Leclerc y Ajay Chowdhury, sino también la desgarradora investigación del diplomático holandés Herman Knippenberg.

Según todos los informes, él es el héroe de la historia. Si bien “The Serpent” ficticia algunos aspectos de la historia, principalmente el diálogo está completamente inventado, la historia subyacente y sus protagonistas son reales. Actualmente tras el éxito de la serie para la audiencia una duda latente es: ¿Sigue viva la serpiente hoy? Esto es lo que se sabe sobre el paradero de Charles Sobhra.

¿CHARLES SOBHRAJ ESTÁ VIVO?

Los guionistas Richard Warlow y Toby Finlay cuentan en ocho episodios los crímenes de Sobhraj. (Foto: Youtube)

Charles Sobhraj fue arrestado en Katmandú, Nepal en 2003, seis años después de su liberación de la prisión en India. Sobhraj fue condenado y encarcelado por primera vez en India de 1976 a 1997 por el asesinato del francés Jean-Luc Solomon durante un robo en Bombay.

El 17 de febrero de 1997, Sobhraj, de 52 años, fue liberado de la prisión de Tihar y se perdió la mayoría de las órdenes de arresto, pruebas y testigos. Tampoco tenía otras órdenes de extradición y pudo regresar a Francia. Después de su liberación, regresó a París, promocionando su infamia en los medios sensacionalistas.

Sin embargo, en 2003, regresó a Nepal, donde un periodista de “The Himalayan Times” lo vio en la calle. El periodista lo siguió durante dos semanas y publicó un informe en “The Himalayan Times”, después de lo cual la policía de Nepal arrestó rápidamente a Sobhraj en el casino del hotel Yak and Yeti y el caso de asesinato de Connie Jo Boronzich, 29, y Laurent Carrière, 26.

En La Serpiente de Netflix se especula acerca de las circunstancias que llevaron al criminal a ejecutar sus crímenes. (Foto: BBC)

Tras su arresto, Sobhraj dio una explicación a la prensa en 2004, alegando que estaba allí para hacer un documental. También negó los cargos en su contra. Sobhraj todavía vive hoy y se encuentra actualmente en la prisión de Katmandú en Nepal. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua por los asesinatos de la mochilera estadounidense Connie Jo Boronzich, de 29 años, y del turista canadiense Laurent Carrière, de 26 años.

Fueron asesinados a fines de diciembre de 1975 en Nepal. Sobhraj apeló contra la condena, alegando que fue sentenciado sin juicio. Su esposa, Chantal Compagnon, que vivía en Francia, presentó un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el gobierno francés por negarse a brindarle asistencia. Su condena fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Patan en 2005.

Se le atribuyen como mínimo 12 asesinatos a "La Serpiente". (Foto: BBC)

En julio de 2008, emitió un comunicado de prensa a través de Nihita Biswas, su prometida denunciada, afirmando que ningún tribunal lo había condenado por asesinato y pidió a los medios de comunicación que no se refirieran a él como un asesino en serie. Dos años después, en julio de 2010, el Tribunal Supremo de Nepal confirmó el veredicto emitido por el tribunal de distrito de Katmandú de cadena perpetua por el asesinato de Connie Jo Bronzich y un año más, más una multa por entrar ilegalmente en Nepal.

En abril de 2017, cuando tenía 72 años, Sobhraj solicitó su liberación ante un tribunal de Katmandú, argumentando las nuevas directrices del Manual de la cárcel de Nepal que garantiza la liberación automática de los presos mayores de 72 años. Según varios informes, Sobhraj ha recibido varias cirugías a corazón abierto y está programado para más.

¿CÓMO FUE CAPTURADO CHARLES SOBHRAJ?

Sobhraj nació en el Saigón ocupado por los japoneses en 1944. (Foto: The Sun)

Era tan hábil para evadir a las autoridades que se convirtió en el hombre más buscado de Interpol, pero finalmente fue capturado en 1976, según “The Independent”. Su ola de asesinatos llegó a su fin en una fiesta en Nueva Delhi, donde Sobhraj intentó drogar a 22 miembros de una gira francesa. Sin embargo, algunas personas lograron mantenerse despiertas a pesar de las drogas y llamaron a la policía para explicar lo sucedido.

La pareja francesa Nadine y Remi Gires, vecinos de Sobhraj en Tailandia, arriesgaron sus vidas para asegurarse de que lo atraparan. “Cuando arrestaron a Charles, lo celebré con una botella de champán”, dijo Nadine al Daily Mirror. Solía dormir con un bate de béisbol debajo de la cama por si él intentaba atacarla mientras dormía.

“No me siento culpable porque sé que hice todo lo que pude para detener los asesinatos. Y les puedo decir que fue una buena lección. Ahora tengo mucho cuidado con la gente que conozco “. Sobhraj fue encarcelado durante 12 años, inicialmente por el homicidio de dos turistas. Pero diez años después, drogó a los guardias de la prisión indios y escapó durante un mes antes de que las autoridades lo recapturaran, informó “The Independent”. Fue encarcelado durante otra década.