Después de 20 años de haber protagonizado una telenovela, Adamari López está de regreso con una nueva ficción titulada “La suerte de Ada”, que será una parodia de la comedia dramática estadounidense “La suerte de Loli”, así lo dio a conocer la propia actriz en su nuevo programa ‘Hoy día’; de esta forma, marca su retorno por todo lo alto en el mundo de la actuación.

“Tenía esas maripositas que sólo se sienten cuando uno tiene algo muy grande o una emoción que decir, y es cierto. Yo llevo muchísimo tiempo tomando la decisión si hacía esto o no. Es temor, es alegría. Después de 20 años ya estoy lista para regresar”, manifestó muy emocionada.

La actriz también estrenó el 15 de febrero nuevo programa en Telemundo: "Hoy día". (Foto: Adamari López / Instagram)

Si bien, muchos de sus seguidores esperaban desde hace tiempo volverla a ver en las pantallas en su faceta actoral, la noticia los tomó por sorpresa, pero los llenó de alegría. Como se recuerda, el último papel principal de la puertorriqueña fue en “Amigas y rivales” (2001), donde dio vida a Ofelia; luego de ello estuvo en “Gata salvaje” y “Mujer de madera”. Además, fue la antagonista en “Bajo las riendas del amor” y “Alma de hierro”; y fue invitada en “La fan”.

Debido a que su regreso ya está dando que hablar, te damos a conocer todo lo que debes saber de esta nueva serie de la también presentadora de televisión de Telemundo.

La actriz se mostró muy emocionada por regresar a las telenovelas. (Foto: Adamari López / Instagram)

“LA SUERTE DE ADA”

Como mencionamos al inicio, “La suerte de Ada” será una parodia de “La suerte de Loli”, la cual será transmitida dentro de ‘Hoy día’, algo que llama la atención, toda vez que cuando se promocionó el programa se informó que se iba a dar prioridad a las noticias, pero ahora con el lanzamiento de la serie en uno de sus espacios, no cabe duda de que se inclinará por el entretenimiento.

La telenovela será estrenada la próxima semana y en ella participarán actores de la exitosa novela donde Gaby Espino es la villana principal. “Pues yo no estoy feliz de que Adamari esté aquí porque aquí ya estamos las que somo y somos suficientes. ¿Qué cosa cree ella? Que va a venir a agarrar el lugar de quién. No, no, no, ella se va hoy mismo; ella aquí, no se queda”, le dijo la antagonista.

Pese al recibimiento de la actriz que da vida a Paulina Castro de Contreras, López está más que feliz e invitó a todos a no perderse de esta ficción. “Tienen que verlo porque va a estar increíble y yo me divertí muchísimo”.

El anuncio oficial de su retorno lo hizo a través de un informe donde muestra lo detrás de cámaras de la producción. Adamari reiteró que regresar a su faceta actoral es algo muy especial que la llena de satisfacción y muchos sentimientos.