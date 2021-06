Después de una temporada exitosa, “La suerte de Loli” llegó a su fin. La historia que narra la vida de Loli Aguilar, una mujer exitosa e independiente que trabaja como productora ejecutiva en Global Radio Group, llegó a su desenlace con un gran final feliz.

Un episodio lleno de grandes revelaciones, donde Vicente conocerá su destino y Paulina fue descubierta por todos. Además, un héroe insospechado salvará el amor de Dolores Aguilar y Rafael Contreras. ¿Qué pasó al final de “La suerte de Loli”? A continuación, te contamos todos los detalles.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “LA SUERTE DE LOLI”

En el último capítulo, titulado “Los ‘no esposos’”, Loli llega a casa y se da con la sorpresa que Vicente la está esperando junto a Nicky. Este le pide que le diga a su papá que retire la denuncia en su contra y que descongele todas sus cuentas. Una temerosa Loli le dice que así haga eso, no servirá de mucho porque ya tiene una orden de detención internacional. Las cosas se complican y Vicente agarra a su sobrino mientras huye con él cuando oye a la policía cerca.

Vicente huye con Nicky (Foto: Telemundo)

Empieza una persecución por la ciudad. En tanto, Bruno escucha un audio de una conversación entre Paulina y Vicente, donde cuentan sus planes para acabar con Loli; además se descubre que Rafael es inocente y que el corazón de Leo lo tiene Sam.

Finalmente, Vicente es interceptado por la policía, pero aún tiene a Nicky y no quiere entregarse. Es así que le pide a Loli que llame a su papá, “que lo necesita”. En una distracción, Rafael logra capturarlo y ponerle las esposas.

RAFAEL TERMINA CON PAULINA Y SE DESCUBRE LA VERDAD

Luego, Loli llega la presentación del libro de Paulina y Rafael la ve y va a su encuentro, sin importar nada, deja a su esposa sentada. Sin embargo, Paulina se da cuenta y cuando va tras él, lo encuentra besándose con la protagonista.

Al regresar al auditoria, Paulina encara a Rafael y Loli, a quién le dice en frente de todos que besó a su esposa. El hombre, en tanto, sale en su defensa y dice que en realidad fue él quien la besó y que tiene algo que decirle. Antes que diga que ya no siente nada por ella y que termina la relación Paulina le da una cachetada y se va furiosa, sin imaginar que los pocos segundos sería descubierta.

Bruno llega y pone la grabación que se logra escuchar en los parlantes del lugar. Cuando Paulina regresa, ya no tiene escapatoria y es puesta al descubierto. Fue ella quien estuvo siempre detrás del video, de Bertha, de Sam y hasta fue responsable de haber dejado escapar a Vicente. El mundo se le cae a pedazos, y después de todo, su libro nunca saldrá a la venta y no trabajará más con la editora.

Rafael le pide matrimonio a Loli (Foto: Telemundo)

LOLI PIDE PERDÓN Y SE LLEVA UNA SORPRESA

Tras el incidente en la presentación del libro, Loli le pide perón a Rafael por haber dudado de él y que entenderá si ya no quiere esté más en su vida. En tanto, él tendrá una sorpresa para ella. Rafael le responde que haga lo que haga siempre estará enamorado de ella, y es ahí que se arrodilla y le pide que sea su esposa.

“En dos meses que me divorcie, por ganas, por gusto, no por necesidad; Dolores Aguilar, ¿te quieres casar conmigo?”, le pide Rafael. La respuesta fue una gran sorpresa.

“No me quiero casar, pero no porque no te ame, porque te juro que te amo con todo mi corazón. Pero es que yo no me quiero casar, porque no creo en el matrimonio”, responde Loli. “Déjame pensarlo”, agrega ante la insistencia de su amado.

UN FINAL FELIZ

La historia continúa dos meses después de todos los eventos anteriores. Y luego salta seis meses más para contarnos el final de la historia. Loli está frente a la cámara de su programa, hablando de todo lo que ha pasado y dándole consejos a su público. Además, muestra el destino de cada personaje.

Nicky y Sam los ‘casan’. Ambos se dicen sus votos y se juran amor para siempre. Y es el pequeño que los declara ‘no esposo’ y no esposa’. “La suerte de Loli” termina con gran beso de Dolores Aguilar y Rafael Contreras...