Lyn May es una de las vedettes más populares de México. La artista se convirtió en una de las mujeres más cotizada de los años 60 y 70 por su espectacular figura y gracias a su gran talento, también ha sido parte de las películas Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

Esto hizo que su carrera crezca como la espuma y se posicioné como una de las bailarinas exóticas más famosa de ese momento y hasta el día de hoy sigue disfrutando de la popularidad.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de la vedette, pues además de su complicada infancia y juventud, donde vivió en la pobreza y se casó con un hombre que la maltrataba, también en su época de esplendor como bailarina sufrió debido a un mal tratamiento estético que le dañó el rostro.

Lyn May fue una de las vedettes más famosa de los años 60y 70 de México (Foto: Instagram)

LA TRISTE HISTORIA DE LYN MAY

Lyn May nació en Acapulco en 1952 y cuando era adolescente se casó con un hombre que le doblaba la edad y fue una pesadilla, ya que el sujeto la golpeaba.

“Yo era una niñita cuando me fui a México; trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero guapillo, y uno por salirse de la pobreza busca un escape. Me dijo: ‘Yo te voy a enseñar México, es muy bonito’. Yo le dije: ‘Bueno’, y me fui con él. Yo era una chamaquita”, recordó la famosa durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino .

En la emisión, May reconoció que en ese entonces era “una chamaca muy ignorante”, pues durante su primer embarazo pensaba que su retoño “iba a nacer por la boca”. “El tipo me golpeaba mucho para sacármela porque no quería hijos, ya tenía hijos grandes. Él tenía como 40 años”, relató.

La ex vedette señaló que, luego de su separación, volvió a Acapulco y comenzó a trabar en distintas actividades: “Me metí a El Zorro a bailar, trabajé de mesera, trabajé en salones de belleza porque tenía 2 hijas y tenía que mantenerlas. Mi abuelita me cuidaba a mis hijas, la adoro donde quiera que esté, para mí ha sido lo máximo, era la persona más buena que ha habido en este mundo”.

LA MALA PRAXIS EN SU ROSTRO

Lyn May reveló que en su época de esplendor como bailarina sufrió debido a un mal tratamiento estético que le dañó el rostro.

“Abusan porque una es joven, porque una es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé. O sean, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno; ellas, por sacarte dinero, te dicen que es de lo mejor, pero no lo es”, recordó la famosa en una entrevista para Ventaneando.

La también actriz señaló que se dio cuenta de este error un año después: “Empiezas a sentir esas cositas que te pican, te dan comezón. Y empiezas a sentir las bolitas, te sale una por acá y otra por allá, son canicas, están duras. Además, te quitan una bolita y te queda una cicatriz, entonces es cosa de nunca acabar”.

“Me la he pasado en muchos consultorios buscando la solución para mi problema. He ido a Estados Unidos, he sufrido mucho, yo ya quería suicidarme, no quería salir. De todo lo que ha pasado en mi carrera, mi vida, ésta es una de las cosas más feas que he pasado”, reveló la vedette.

Afortunadamente, hace poco May conoció a un doctor “que me ha ayudado muchísimo a quitarme bolita por bolita. Me operó, me dejó mi carita… Todavía no termina porque la pandemia se vino”.

SERIE BIOGRÁFICA

Hace unos meses, Lyn May contó que su vida iba a ser llevada a la pantalla chica a través de una serie biográfica y dejará al descubierto sus amores, las relaciones que tuvo con hombres de poder en la política y la sociedad mexicana, sus experiencias tras bambalinas en el medio de los cabarets y los centros nocturnos, y la decadencia de esa época en la que triunfó y se fue desvaneciendo con la llegada de nuevos tiempos en la escena del entretenimiento.