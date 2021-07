CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Jojo Moyes y protagonizada por Shailene Woodley, Felicity Jones y Callum Turner, “La última carta de amor” (“The Last Letter from Your Lover” en su idioma original) es un drama romántico de Netflix dirigida por Augustine Frizzell.

La película canadiense gira en torno a dos historias entretejidas, ambientadas en el presente y el pasado. Por un lado, la ambiciosa periodista Ellie Haworth (Felicity Jones), descubre intrigantes cartas secretas de 1965 y decide desentrañar el misterioso romance prohibido que esconden.

Por otro lado, Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la esposa de un rico empresario debe recuperar su vida luego de perder la memoria en un accidente automovilístico. A medida que Ellie va descubriendo la historia de Jennifer y Anthony O’Hare (Callum Turner), el periodista de economía que cubre las noticias relacionadas con Lawrence, inicia su propio romance.

Mientras investiga la historia detrás de las cartas, Ellie se niega a aceptar el amor (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR”?

Con cada carta firmada por Boot (Anthony) y ‘J’, Ellie descubre un poco más de la historia de Jennifer, quien tras sentirse atrapada en un matrimonio de conveniencia conoce a Anthony, con quien vive un romance clandestino hasta que su amante le propone huir juntos a Nueva York.

Aunque Jennifer rechaza la oferta al final cambia de opinión y decide alcanzar a su amado en la estación del tren, pero ya es demasiado tarde. Debido a la lluvia y la niebla, ‘J’ sufre un accidente automovilístico y pierde la memoria.

Cuando Jennifer encuentra una carta de Anthony en el escritorio de su esposo, Larry le dice que Anthony murió en el accidente y que él le oculto la verdad con la intención de protegerla. Sin embargo, unos años después, los amantes se vuelven a encontrar en Londres, aclaran las cosas y pasan la noche juntos.

Sin embargo, no reinician su historia, debido a que Jennifer tiene una hija de dos años. Una vez más ‘J’ cambia de opinión y es demasiado tarde. Tras no encontrar a ‘Boot’, debe volver con su niña en brazos y se queda al lado de Larry hasta que el divorcio no fuera demasiado perjudicial para ella.

Luego de ponerse en contacto con Jennifer y Anthony y lograr reunirlos, Ellie decide que debe arreglar su vida, busca al archivista y se disculpa por irse sin despedirse y no responder sus mensajes. Ambas parejas obtienen sus finales felices.

Muchos años después, Jennifer y Anthony consiguen retomar su historia de amor (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA AL FINAL DE “LA ÚLTIMA CARTA DE AMOR”?

“La última carta de amor” termina con Jennifer y Anthony reuniéndose en el parque de siempre para finalmente retomar su historia de amor. En ese momento la película de Netflix retorna la estación de Marylebone al preciso momento en que ‘Boot’ esperaba a su amada, pero esta vez ‘J’ si llega a tiempo.

La pareja se abraza, se besa y se van juntos para empezar una nueva vida. Entonces, ¿Jennifer se fue con Anthony o no? Debido al accidente de Jennifer eso nunca sucedió, pero la secuencia final muestra lo que pudo haber sido.

Todo hubiera sido diferente si Jennifer hubiera llegado a tiempo o si Anthony se hubiera enterado de que su amada lo persiguió en más de una ocasión.