“La última familia ninja” (“Shinobi no Ie: House of Ninjas” en su idioma original) es una serie japonesa de Netflix que sigue a la familia Tawara, que años después de haber dejado atrás sus aventuras como ninjas, debido a una trágica pérdida, debe volver a las sombras para detener una serie de amenazas inminentes.

El drama de acción dirigido y coescrito por Dave Boyle se basa en una historia ideada por Kento Kaku, Yoshiaki Murao y Takafumi Imai, tiene ocho episodios y está disponible en la popular plataforma de streaming desde el 15 de febrero de 2024.

“La última familia ninja” cuenta con un elenco principal conformado por Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita y Nobuko Miyamoto. Pero ¿quién es quién en la nueva serie japonesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”

1. Kaku Kento como Haru

Kento Kaku, que anteriormente participó en “The Family” y “Tokyo MER”, interpreta a Haru Tawara, el segundo hijo de la familia Tawara. A pesar de ser un Shinobi, no es capaz de matar a otra persona, lo que de alguna manera le costó la vida a su hermano mayor Gaku. Aunque es algo que no ha compartido con el resto de su familia, se siente muy culpable.

Kaku Kento interpreta a Haru, el segundo hijo de Souichi Tawara, en la serie japonesa "La última familia ninja" (Foto: Netflix)

2. Eguchi Yosuke como Souichi

Yosuke Eguchi, que apareció en “Rurouni Kenshin Parte I: Orígenes”, asume el rol de Soichi Tawara, el padre de Haru, que tras abandonar el mundo ninja dirige una cervecería de sake. A diferencia de su esposa e hijos, él no extraña las tradiciones Shinobi porque no quiere perder a su familia al igual que a su primogénito.

Eguchi Yosuke asume el rol de Souichi, el patriarca de los Tawara, en la serie japonesa "La última familia ninja" (Foto: Netflix)

3. Kimura Tae como Yoko

Tae Kimura, que fue parte de series como “Ring: The Final Chapter”, “Rasen”, “Fushin no toki”, “Taigan no kanojo”, “Unfair”, “Ame to yume no ato ni” y “Yasashii jikan”, da vida a Yoko Tawara, la matriarca de la familia y la que utiliza sus habilidades ninjas para resolver problemas caseros.

Kimura Tae como Yoko, la matriarca de los Tawara, en la serie japonesa "La última familia ninja" (Foto: Netflix)

4. Kora Kengo como Gaku

Kengo Kora, reconocido por sus papeles en películas como “Sad Vacation”, “Hebi ni Piasu”, “Tokio blues”, “The Egoists”, “Byakuyako”, “The Millennial Rapture” y “Shin Godzilla”, es el encargado de interpretar a Gaku Tawara en “La última familia ninja”. Se trata del hermano mayor de Haru que murió hace seis años.

Kora Kengo interpreta a Gaku, el hermano mayo de Haru, en la serie japonesa "La última familia ninja" (Foto: Netflix)

5. Aju Makita como Nagi

Aju Makita, que participó en películas como “After the Storm”, “The Third Murder”, “Shoplifters”, “True Mothers”, “Child of Kamiari Month”, “Pure Japanese” y “To Every You I’ve Loved Before”, asume el papel de Nagi Tawara, la hermana menor de Haru y estudiante universitaria.

Aju Makita como Nagi, la hermana menor de Haru, en la serie japonesa "La última familia ninja" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La última familia ninja”:

Miyamoto Nobuko como Taki

Riho Yoshioka como Karen Ito

Tomorowo Taguchi como Jin Hamashima

Tokio Emoto como Masamitsu Oki

Pierre Taki como Zensuke Omi

Kyusaku Shimada como Kosaku Kuze

Mariko Tsutsui como Toko Mukai

Tenta Banka como Riku

¿DE QUÉ TRATA “LA ÚLTIMA FAMILIA NINJA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “los ninjas fueron parte de los hitos de la historia japonesa, e incluso ahora están asumiendo misiones secretas detrás del telón de la sociedad japonesa. Ambientada en el Japón moderno, esta serie cuenta la historia de la familia Tawara, la última familia ninja que había abandonado sus raíces tras un incidente del pasado, que debe enfrentarse a la mayor crisis de la historia japonesa que amenaza con sacudir a la nación hasta sus cimientos”.