“La usurpadora” fue estrenada en México y rápidamente se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la región. Veintidós años después, la ficción sigue siendo recordada por los televidentes a partir de la historia de dos gemelas que son separadas al nacer, con destinos totalmente diferentes: una crece entre lujos y excentricidades, mientras que la otra, en un hogar muy humilde.

Aunque parece difícil de creer ya han pasado más de 20 años del capítulo final de “La Usurpadora”, la telenovela que conmocionó al mundo entero a finales de los 90.

La versión La usurpadora, que se transmitió en 1998, fue una telenovela que marcó pauta a nivel mundial. Fue vista en más de 110 países y doblada a más de 25 idiomas. La historia de Paulina, quien se hace pasar por Paola en la mansión Bracho, no solo obsesionó al público, sino que catapultó a muchos de sus actores hacia la fama internacional.

Aunque parece que los llevamos viendo toda la vida, apenas fue la segunda protagonización de Spanic y la tercera de Colunga, quien acababa de trabajar con Thalía en “María la del barrio” y con Leticia Calderón en “Esmeralda”.

La estrella venezolana interpretó a la buena Paulina Martínez y a la malvada Paula Montaner de Bracho, con ellos se estrenó como actriz en México y el éxito de la telenovela le dio fama internacional.

RESUMEN DE “LA USURPADORA”

La usurpadora fue una telenovela exitosa que se estrenó el 9 de febrero de 1998 (Foto: Televisa)

Paola y Paulina son gemelas que fueron separadas al nacer. Paulina es una mujer buena y honesta que vive en la pobreza y está comprometida con un hombre simple, llamado Osvaldo (que está viendo a otra mujer). Paola, aunque es rica, es una mujer frívola y malvada que tiene muchos amantes, incluido su cuñado. Está casada con un hombre rico llamado Carlos Daniel Bracho.

Cuando los gemelos se cruzan por casualidad, Paola intenta convencer a Paulina de que tome su lugar en la casa de los Brachos, para que pueda tomarse unas vacaciones de un año con un nuevo amante, Alessandro. Al principio, Paulina se niega porque no puede dejar a su madre que está enferma de muerte; pero luego es chantajeada y obligada a tomar el lugar de Paola después de que Paola pone su pulsera en el bolso de Paulina, la acusa de robo y amenaza con la cárcel.

Paulina, abandonada por su prometido Osvaldo y después de la muerte de su madre, sin nada que hacer en la vida, se somete al plan de Paola. Paulina, sin darse cuenta de la destrucción que sufrió la familia Bracho (gracias a Paola) decide trabajar durante todo el año para corregir todos los errores.

"La usurpadora" tuvo en total 120 episodios (Foto: Televisa)

Ella se esfuerza por convencer a todos de que es una “mujer cambiada” y una “nueva persona”. Durante el año, Paulina se enamora de Carlos Daniel. Ella cura a la abuela Piedad (que sufre de alcoholismo), salva a la fábrica de Bracho de la ruina financiera y corta los lazos con todos los amantes de Paola. Paulina, siendo la mujer honorable y decente que es, se niega a tener intimidad con Carlos Daniel diciéndole que necesita un año debido a su “enfermedad”.

Carlos Daniel, sin darse cuenta de que en realidad no es Paola, se ofende y vuelve a caer en los brazos de Gema, la enemiga de Paola, que siempre intenta seducir a Carlos Daniel, alentado por la hermana de Carlos Daniel, Estefanía, que detesta a Paola. Mientras tanto, la verdadera Paola está en Mónaco viviendo y festejando con Alessandro, un hombre muy rico.

Una noche después de una fiesta, Paola, convencida de que está en un sueño, se estrella en un accidente automovilístico con Alessandro en el asiento del pasajero. Terminan en un hospital. Paola, después de meses y múltiples cirugías, se recupera pero su amante Alessandro termina paralizado y está atado a una silla de ruedas. Paola, que ya no está interesada en él, planea su regreso a México para recuperar su lugar como la verdadera Paola Bracho.

¿FUE GABRIELA SPANIC QUIEN INTERPRETÓ AMBOS PAPELES EN “LA USURPADORA”?

En una entrevista para “Con permiso” con Pepito Origel y Martha Figueroa, Gaby habla sobre la interpretación de los papeles y asegura que ella fue quien hizo ambos papeles, que sabe que muchos de los fans aseguraban que su hermana Daniela había trabajado con ella pero no fue así.

“La gente pensaba que mi hermana Daniela la habia hecho conmigo, pero yo hice los dos papeles, no me quiten el merito”

Gabriela Spanic compartió que la razón por la que se dieron estos comentarios fue porque en los 1990, ambas se parecían mucho, algo que ya no es así en la actualidad. “Ahora ya no me parezco a ella, pero antes éramos idénticas, mi mamá se equivocaba con los biberones”.

¿COMO SE LOGRARON LAS ESCENAS EN LAS QUE LAS GEMELAS COMPARTÍAN PANTALLA?

Gabriela y Daniela Spanic (Foto: Telemundo)

Abraham Reyes Pérez, director de fotografía con especialidad en efectos visuales dio detalles en exclusiva para lasestrellas.tv sobre la tecnología que se usó para la nueva versión de la usurpadora y también de como había sido en la década de los 90 ya que la tecnología no era tan avanzada en esa época.

El creativo aseguró que en la década de 1990 era imposible hacerlo como actualmente se ha hecho, entonces cuando Gaby Spanic tenía que tener una escena en la que aparecían juntas las gemelas, simplemente se grababan a parte las intervenciones viendo a una pantalla verde y posteriormente en edición se juntaban.

“Esto limitaba a la producción porque no había un contacto físico entre los personajes. A diferencia de la nueva versión de la usurpadora que “Con una herramienta que se llama Motion Control, un robot, replica el movimiento de cámara para hacer las mismas tomas una y otra vez con el mismo encuadre para realizar la misma escena, una para grabar a Sandra como ‘Paola’ y la otra como ‘Paulina’”, especificó.

Gabriela Spanic alcanzó la cumbre del éxito con su doble papel protagónico en la telenovela mexicana "La usurpadora"(Foto: Televisa)

“El segundo elemento principal con el que se apoyaron para crear este efecto visual fue el uso de una doble a quien digitalmente se le sustituyó su cuello y rostro por el de Sandra. “También utilizamos a una doble que es físicamente muy parecida a Sandra, su nombre es Carolina, ambas tenían marcas muy precisas para moverse y ejecutar las escenas.”

“Ambas son muy buenas y entendieron rapidísimo la técnica de moverse en estos puntos, en estos planos focales, en estas distancias, hacer contactos, miradas en puntos muy precisos y eso nos ayudó muchísimo”

En la época de Gaby Spanic, en vista de que todo era más complejo y no tan avanzado, no parecía descabellado que el público hubiera sacado sus propias explicaciones y conclusiones: “lo más fácil era pensar que se había usado a su hermana para darle vida a los dos personajes.”

¿QUE HA SIDO DE LA VIDA DE GABRIELA SPANIC, “LA USURPADORA”?

Gabriela y Daniela Spanic (Foto: Telemundo)

Antes de encarnar a Paola Bracho, Gabriela Spanic participó en el concurso Miss Venezuela (en el que se llevó el título de Mejor Cuerpo) y fue protagonista de otras novelas como “Como tú ninguna” y “Mundo de fieras”.

En medio de muchas polémicas y acusaciones de agresiones, Gaby tuvo su primer hijo en 2008, fruto de una relación turbulenta con el empresario Neil Perez quien, llegó a negar la paternidad del niño.

En 2010, la actriz recurrió a la justicia para acusar a su asistente personal, María Celeste Fernández Babio, de haber intentado envenenarla. Al mismo tiempo, ella y su hermana Daniela tienen una relación difícil y raramente aparecen juntas.

En cuanto a su carrera como actriz, Gaby Spanic estuvo muchos años trabajando para Televisa con otras telenovelas, y extendió su carrera al firmar con Telemundo para la producción de otros programas de TV.

Así vinieron “Por tu amor”, “La Intrusa”, “La Venganza”, “Prisionera”, “Tierra de pasiones” y “Soy tu Dueña”. Para el 2011, comenzó a trabajar con TV Azteca, protagonizando “Emperatriz”, “La otra cara del alma” y teniendo una participación especial en la telenovela “Siempre tuya Acapulco”.

Actualmente se encuentra haciendo una gira de teatro con una comedia llamada “Divinas”, donde se une a otras actrices internacionales para generar ayuda económica para la crisis de Venezuela.

