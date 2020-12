La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras por las que atraviesa una persona. Este 2020, Gabriela Spanic se enfrentó a ese dolor tras la muerte de su madre, la señora Norma Utrera, quién falleció a causa del cáncer el pasado 18 de octubre. Lamentablemente, la actriz venezolana no ha podido cumplir con la última voluntad de su progenitora ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Gabriela Spanic, recordada por su icónico papel en telenovela “La Usurpadora”, compartió la triste noticia de la muerte de su mamá a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje, acompañado de varias imágenes junto a su progenitora en diversos momentos de su vida.

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos.”, escribió la actriz en un post de Instagram.

Por su parte, la hermana gemela de Gabriela Spanic , Daniela, reveló cuál era el último deseo de su madre: la señora Norma Utrera quería que sus restos sean llevados a su natal Venezuela, petición que lamentablemente no cumplieron, lo cual le causa mucho dolor.

“Mi mamá decía que cuando ella se muriera quería que la llevara a Venezuela. Pero cuando hay tantos problemas por el virus, por todo lo que está pasando, la tuvimos que quemar. Cuando la veo en esa caja y mi mama no quería, eso me duele”, declaró la actriz y modelo entre lágrimas para el programa “Venga La Alegría”.

Daniela Spanic reveló que conserva las cenizas de la señora Norma Utrera en su casa ubicada en México. Asimismo, contó que cuando se enteró de la muerte de su madre ella estaba tranquila, pero ahora comienza a sentir nervios debido a la ausencia de la mujer que más ama.

“Diosito sabe por qué se la llevó, ahora estoy pintando para relajarme. Cuando mi mamá se me fue yo estaba tranquila, pero ahora siento unos nervios porque me hace falta”, agregó.

Por su parte, Gaby Spanic ha mantenido discreción ante la muerte de su madre, no ha revelado detalles sobre el trágico hecho, tampoco cómo está atravesando el duelo. Lo que sabemos es que la actriz se encuentra en Hungría participando del concurso de baile Dancing with the Stars.