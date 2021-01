Gaby Spanic es una actriz venezolana que es querida por toda Latinoamérica por sus papeles en varias telenovelas, en especial por su participación en “La Usurpadora”. Sin embargo, hubo un momento de su vida en la fue odiada a tal punto por una asistenta que tuvo un intento de homicidio por envenenamiento en su propia casa.

La también intérprete de “Todo por tu amor”, “María Celeste” y “Morena Clara” ha estado en la boca de todos últimamente por haber contraído la enfermedad del coronavirus (COVID-19), un mal que ha azotado a todo el mundo desde el 2020 y este año 2021 parece que todo se solucionará con las diferentes vacunas que ya se están distribuyendo.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene covid-19 y yo tampoco tenía síntomas”, contó la actriz venezolana. Lejos de sentirse mal o con síntomas fuertes, la actriz confesó que se sentía bastante bien, solo un poco ronca.

Ni siquiera esta enfermedad mortal pudo asustarla hasta tal punto como lo hizo Marcia Celeste Fernández Babio en el 2010, cuando demandó públicamente que, en ese entonces asistenta personal, había intentado envenenarla a ella y a toda su familia. ¿Qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos.

LA VEZ QUE GABY SPANIC DENUNCIÓ UN SUPUESTO ENVENENAMIENTO DE SU ASISTENTA

Gaby Spanic nunca pensó que su asistenta planeaba envenenarla cuando la contrató (Foto: Instagram/Gaby Spanic)

Si bien esta historia podría ser confundida como una en la que Gaby Spanic protagonizaba en la televisión, los hechos son enteramente reales. A sus 36 años la actriz venezolana ya era muy conocida en todo el mundo y en México estaba adquiriendo cada vez más visibilidad, por lo que necesitaba contratar asistentas personales para que le ayuden en su día a día.

En su casa vivían su madre, su hijo de dos años y la chica que los cuidaba. Según cuenta El Espectador, Gaby Spanic había contratado a Marcia Celeste Fernández Babio, de 24 años, como su asistenta personal durante 4 meses. Luego de ese tiempo, tanto Spanic como su familia comenzaron a sentirse extremadamente mal del estómago.

Incluso la cuidadora se encontraba mal dentro de esa casa, pero les pareció extraño a todos que la única que no se había enfermado en ese tiempo era la misma Fernández Babio. Todos desarrollaron vértigo, vómito, escalofríos, dolores de cabeza, debilidad generalizada y en especial dolores abdominales en el estómago.

Sulfato de Amonio es usado como fertilizante, pero también es un veneno a largo plazo (Foto: Alibaba)

Tal fue el dolor que Gaby Spanic acudió al médico para saber lo que pasaba, y se sorprendió muchísimo cuando le comentaron que en sus análisis de sangre salía que tenía una elevada presencia de sulfuro de amonio. Esto se traducía a un intento de envenenamiento con esta misma sustancia, y por lo anterior mencionado solo había una sospechosa.

Spanic contó en su momento que la única que no comía en la casa era la asistente, quien insistía en decir que había comido cuando salía a hacer los recados de la actriz y evitaba en todo momento probar bocado alguno. La actriz y su madre denunciaron el hecho al Ministerio Público de la delegación Benito Juárez, y lo que encontraron fue atroz.

Dentro del cuarto de Marcia Celeste encontraron ampollas con sulfuro de amonio, y dos más que se encontraban en su cartera al momento de su detención. Al parecer, había estado administrando esta sustancia en las comidas de todos los integrantes de la familia durante al menos los 4 meses que había estado con ellos.

Penal para mujeres Santa Martha Acatitla. (Foto: Universal)

La supuesta delincuente fue trasladad al Penal para Mujeres Santa Martha Acatitla, donde se mantuvo reclusa durante el proceso de investigación. Dos años después, la argentina fue absuelta de los cargos, ya que no se encontraron pruebas suficientes como para demostrar su entera culpabilidad del delito.

Como informó Univision en el 2017, Gaby Spanic contó a TVyNovelas que ella y su hijo de 8 años aún sufren las consecuencias de haber ingerido sulfuro de amonio, una sustancia que a largo plazo y en grandes cantidades hubiera acabado con la vida de toda la familia de Gaby Spanic y de la misma actriz venezolana.

“Todavía tomamos medicamentos. A mi hijo le quedó el estómago perezoso y le mandan un medicamento que lo tiene que tomar casi de por vida para poder ir al baño”, así contó su calvario al programa de televisión. Felizmente, este incidente no pasó a mayores y hoy en día Gaby Spanic ha demostrado que con perseverancia y buen humor ha podido superar este trauma que la acompañó por muchos años.