“La voz del amor” es la nueva biografía no autorizada de la aclamada y famosa cantante: Céline Dion. El film, que llega hoy a la pantalla grande, presentó su primer tráiler en el que se ve el tono cómico, tal y como la personalidad estrafalaria de Dion. Si bien la cantante no participa en la película, esta sí recibió su aprobación.

Una pareja de Quebec, durante los años 60, da a luz a su decimocuarta hija, llamada Aline Dieu. Inspirada por su familia, descubre un inmenso talento para la música. El sueño de ser cantante se hace realidad cuando Aline conoce a Guy-Claude, un productor que quiere convertirla en una estrella mundial.

El elenco incluye a Valérie Lemercier, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Sylvain Marcel, Antoine Vézina, Pascale Desrochers, Sonia Vachon y más. Quien firma la dirección y el guión es la propia Valérie Lemercier (50 Are the New 30).

Aline estuvo nominada a 10 premios César, ganando el de Mejor Actriz para Lemercier por su minuciosa reinterpretación de Céline.