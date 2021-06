Hace unos días, algunas exconductoras de “Netas divinas” se reunieron para hablar de sus experiencias cuando estuvieron al frente del programa de Unicable, mientras recordaban anécdotas salió a relucir una situación poco agradable. Sucedió cuando la actriz Laisha Wilkins estuvo invitada como conductora especial a la emisión de Televisa.

MÁS INFORMACIÓN: Laisha Wilkins y la enfermedad que la alejó de las telenovelas

Tras compartir ese espacio, no dudaron en calificarla de conflictiva. Y aunque en un primer momento no fue revelada su identidad, Consuelo Duval no dudó en dar a conocer su nombre y exponer su actitud, incluso dio a conocer que llegó a amenazarla con golpearla por hablar mal de ella. Otra de las conductoras también no tuvo una buena impresión de ella.

A continuación, te contamos por qué la villana de “La fuerza del destino” fue considerada como la invitada más odiada de dicho espacio televisivo.

LAISHA WILKINS, LA INVITADA MÁS ODIADA

La reunión se dio entre Sherlyn, Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascuráin, Consuelo Duval y Luz María Zetina, esta última se encargó de difundir en su canal de Youtube el video titulado “El Camino de las Netas”, donde hablaron de todo.

Sherlyn fue la primera en contar, sin mencionar a Wilinks, la razón del porqué no le simpatizó. “Creo que lo más lindo de las ‘Netas’ pasaba fuera de cámaras: el tiempo de llegar, el camerino… ¿Se acuerdan cuando llegó una conductora que se enfureció muchísimo conmigo? Teníamos una invitada que tenía una enfermedad, la invitada estaba hablando y ella estaba de conductora suplente y no dejaba hablar para nada a la invitada. Hablaba de su enfermedad y ésta así de ‘pero yo también, pero yo tres veces’”.

Pero cuando comenzaron a tocar temas sexuales, la histrión no decía nada. “En algún momento hizo un comentario como de ‘Ah!, para las posturas Sherlyn sabe’, o una cosa así [de sexo]. Y le dije: ‘No chata, no te confundas’ y cualquier cosa me defendí. Porque si no te llevas no haces comentarios pesados (…). Se fue del foro, a mí me bloqueó de todas las redes, bien preocupada sigo”, señaló de forma irónica.

Tras ello, Andrade y Lascuráin lamentaron ese comportamiento. “No me cae bien”, “fue horrible. Y todas sacas de onda”, mencionaron respectivamente.

Pero quien no se quedó callada fue Consuelo Duval, quien no dudó en revelar el nombre de Laisha Wilkins, a quien amenazó con golpearla.

Consuelo Duval no dudó en revelar el nombre de Laisha Wilkins. (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

¿POR QUÉ CONSUELO DUVAL AMENAZÓ CON PEGAR A LAISA WILKINS?

La popular Federica en “La familia P.Luche” contó la vez que amenazó a Laisa por expandir un rumor sobre ella. “Resulta que me dice Adal [Ramones] en sus inoportunidades: ‘Ay, ¿tú conoces a Laisha?’. Le digo: ‘No’, y me dice: ‘Es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije: ‘Ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien put*, ¿por qué no me defendiste?’. Y no me enojé tanto, pero luego ya me empezaron a dar cuerda”, narró.

Debido a que ese comentario estaba divulgándose y ante el temor de que llegue a oídos de sus hijos, decidió hablar con Wilkins cuando estaba en el área de maquillaje de Televisa. “Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen y me dicen: ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui, le estaban poniendo los rayitos y me acerco y le digo: ‘Hola, Lupita’ a la que estaba ahí. Y me acerco [a Laisha] y le digo: ‘Hola, ¿me conoces?’, y me dice: ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’; y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá, pero si este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero, te parto tu madre, ¿ya te quedó claro? Bye’”.

Luego de ello, Adal Ramones la llamó por teléfono para cuestionarle su actitud, pero lejos de sentirse mal se sintió aliviada.

El momento en el que hablan de Laisa Wilkins está en el video a partir del minuto 5:49.