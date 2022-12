Durante los años 80, un subgénero de la salsa comenzó a tomar fuerza en radios y centros musicales, liderado por exponentes como Frankie Ruiz, Andy Montañez o Eddie Santiago, el ritmo sensual o romántico se convirtió en unos de los más populares dentro del género.

Dentro de los reconocidos temas, son pocos los que destacan por encima de “Ven devórame otra vez”, la canción escrita por Palmer Hernández e interpretada por Lalo Rodríguez, que se convirtió en una insignia de la salsa sensual gracias a su ritmo y contenido explícito.

Lamentablemente para los seguidores de la salsa romántica, el intérprete puertorriqueño, el ganador del premio “Canción Tropical del Año” en los premios “Lo Nuestro” de 1989, falleció hace unas horas a los 64 años.

Lalo Rodríguez falleció a los 64 años. (Foto: Facebook).

LA MUERTE DE LALO RODRÍGUEZ

Ubaldo Rodríguez Santos fue uno de los más importantes artistas en la historia de la salsa, además de embajador de “Rodven Discos”, el sello más influyente de la rama sensual del género, quien inició su carrera a los 16 años junto a Eddie Palmieri.

Fue el contacto con el icónico productor y director lo que le permitió a Lalo posicionarse junto a otros colaboradores de la banda como Tommy Olivencia, por lo que años después se lanzaría como cantante individual.

Siete años después de su debut, y ya consolidado como solista, el puertorriqueño estrenaría el tema “Ven devórame otra vez”, incluído en el álbum “Un nuevo despertar” y considerado uno de los más importantes en la salsa sensual y el más destacado en su repertorio.

Luego de esto, el cantante realizó varias exitosas giras internacionales hasta los últimos años, cuando su estado de salud lo obligó a tomarse una pausa de los escenarios.

La enfermedad de Lalo Rodríguez

En los últimos meses, el cantante estuvo luchando contra una enfermedad respiratoria, la cual lo llevó a ser internado de emergencia, aunque fue dado de alta días después.

“Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien... agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación que tuvieron hacia conmigo. Los quiero mucho, Dios los bendiga”, indicó el cantante en conversación con el canal “Wapa.TV” de Puerto Rico.

De qué murió Lalo Rodríguez

De acuerdo con información de Telemundo, el cantante salsero fue hallado sin vida en un edificio en Carolina, en Puerto Rico. Fueron las autoridades las que lo encontraron tras ser alertadas por una llamada al 911.

Por el momento, las causas de la muerte del cantante se desconocen, pero el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) del país inició una investigación con apoyo de los familiares, quienes identificaron el cadáver del veterano artista.