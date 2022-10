En los últimos meses, Lambda García se ha posicionado como una de las figuras más populares de la televisión, teniendo un regreso triunfal a “Top Chef VIP” y ganando el programa de Telemundo gracias a su carisma y creatividad.

Y es que, como se recuerda, la celeb de México fue el sexto eliminado del programa de Carmen Villalobos, pues no logró pasar una prueba, y pese a ser considerado como “el participante más creativo”, terminó por despedirse por algunas semanas, pues luego volvería al concurso junto a Héctor Suárez Gomís.

Tras esto, el protagonista de “La reina soy yo” no paró hasta llevarse el título de “Top Chef VIP” y el gran premio que ofrecía el programa, por lo que su futuro parecía estar en la cadena hispana en Estados Unidos.

Lambda Garcia se llevó la primera temporada de "Top chef VIP" (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

LAMBDA GARCÍA EN UNIVISION TRAS “TOP CHEF VIP”

Como se recuerda, es muy común que, tras triunfar en un reality, el ganador continúe en la cadena donde se coronó campeón, algo que no sucede con el actor de 35 años, que optó por dar el gran salto.

Es así como el mexicano le siguió los pasos a Ivonne Montero en rechazar a Telemundo y eligió seguir su carrera en Univision, tal como lo reveló en sus redes sociales.

“Me dejó experiencias, me dejó amor en todo sentido: amor propio, amor a una actividad que jamás me imaginé que me fuera a gustar, amor a perdonar y perdonarme. Me deja nueva familia, nuevos amigos y experiencias que contar por mucho, mucho tiempo”, compartió a sus casi un millón de seguidores.

Si bien el actor espera mantener un vínculo con la cadena hispana, por el momento su imagen será parte de Univision en la telenovela “Amor dividido”, la cual grabó en México para TelevisaUnivision meses antes de unirse a “Top Chef VIP”.

LAMBDA GARCÍA EN “AMOR DIVIDIDO”

En la nueva producción, Lambda interpreta a Danilo Medina, un buen muchacho que, por rodearse de personas equivocadas, termina siendo parte de un grave incidente por el que irá a prisión.

“Es un error garrafal, pero es un error que lo hace por amor y por inconsciencia y por ser también buena persona. Muchas veces cometemos errores por no saber decir que no o por ser complaciente con otros. Y por eso es que está en prisión, está cuatro años”, aseguró el actor.

Del mismo modo, el actor destacó que la producción “habla sobre dinámicas actuales y los personajes somos muy humanos, entonces nos equivocamos, hacemos, decimos, mentimos”.