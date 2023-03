Con una experiencia que supera las más de 100 producciones, Lance Reddick se convirtió en uno de los actores de reparto más populares de Hollywood, destacando en sus roles en películas y series como “John Wick” y “The Wire”, siendo protagonista de esta última.

Conocido popularmente por su rol como Caronte, el calmado y educado recepcionista del Hotel Continental, en la trilogía de películas encabezada por Keanu Reeves, la celeb de Estados Unidos se encontraba promocionando la cuarta entrega de la saga.

Lamentablemente, medios locales confirmaron el lamentable fallecimiento del actor de 60 años.

Lance Reddick, recordado actor de la serie “The Wire”, falleció a los 60 años. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

¿QUIÉN ERA LANCE REDDICK?

Lance Reddick era un artista estadounidense nacido en Baltimore el 7 de junio de 1962 y es reconocido por ser un destacado actor de reparto y miembro de equipos de doblaje.

Educado en la Eastman School of Music de Rochester, Nueva York, y en la Universidad de Yale, Lance inicialmente probaría suerte como cantante, pero luego de una lesión terminaría cambiando a teatro, llegando a graduarse como actor años después. Adicionalmente, el actor obtendría una Maestría en Bellas Artes en 1994

Sus primeros papeles se remontan a las series “The Nanny”, New York Undercover” de 1996 y “The Siege” de 1998. Además de participar en producciones de televisión como “American Horror Story”, “CSI: Miami”, “Law & Order”, entre otros.

Sin embargo, el momento de mayor relevancia llegaría con su papel como el Teniente Cedric Daniels en “The Wire” (donde compartió créditos con Michael K. Williams), una serie ambientada en su natal Baltimore y que sigue a un grupo de policía que busca acabar con las mafias de la ciudad.

Además de “John Wick”, el actor aparecerá en su rol como Zeus en “Percy Jackson and the Olympians”, la nueva serie de Disney Plus.

En la saga de "John Wick", Lance Reddick interpreta a Caronte (Foto: Summit Entertainment)

¿DE QUÉ MURIÓ LANCE REDDICK?

De acuerdo con TMZ, el cuerpo sin vida del actor de 60 años fue encontrado en su casa en Studio City, Los Ángeles, esta mañana alrededor de las 9:30 a.m.

Si bien hasta el momento las causas de su muerte continúan en investigación, fuente policiales declararon al citado medio que indicios apuntan a que la muerte del actor se debería a causas naturales.