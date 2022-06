¿Cuáles son las mejores películas dramáticas? La competencia entre las plataformas de streaming como Star Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video se da en el rubro de series y películas. Sus catálogos, de esta manera, mantienen una variada oferta de distintos géneros, con historias impactantes y conmovedoras.

Por ello, aquí te recomendamos una lista de diez producciones cinematográficas, entre ganadoras del Óscar y taquilleras, que se han caracterizado por su drama y que no te puedes perder en Star Plus.

Olivia Colman como la protagonista de "La Favorita" (Foto:Twentieth Century Fox)

10 PELÍCULAS DRAMÁTICAS IMPERDIBLES EN STAR PLUS

Conoce las 10 películas dramáticas que se encuentran disponibles en Star Plus.

10. “Nomadland”

Dirigida por Chloé Zhao (“Eternals”), la película “Nomadland” cuenta la historia de Fern, una mujer que pierde su empleo, sufre la muerte de su esposo y decide vender todas sus cosas para viajar por Estados Unidos como nómada. La cinta es protagonizada por Frances McDormand, quien se llevó uno de los tres Premios Óscar que recibió el filme en 2020.

9. “Animal”

“Animal” es protagonizada por Guillermo Francella quien da vida a Antonio Decoud, un hombre necesita de manera urgente un trasplante de riñón. Su vida, antes de esa noticia, era perfecta. Una familia unida, un trabajo de ensueño, una casa bella. Después de intentar salvarse por las vías legales, conocerá a una pareja que le ofrecerá el órgano a cambio de su vivienda.

8. “La sociedad de los poetas muertos”

Esta cinta ganadora del Óscar tiene a Robin Williams en uno de sus papeles más icónicos: John Keating, un profesor que empieza a enseñar en la rígida escuela Welton, donde estudió en su juventud. Le toca dar el curso de Inglés y no se ciñe al programa establecido sino que empieza sus lecciones de una manera más creativa y citando a Walt Whitman: “Oh Captain, my Captain”. Su influencia en sus alumnos será tan fuerte que hacen resurgir a “La sociedad de los poetas muertos”.

7. “Corazón valiente”

“Corazón valiente” ya es un clásico del cine. Es protagonizada por Mel Gibson y está basada en el héroe escocés William Wallace, un personaje histórico clave en la Primera Guerra de la Independencia de su país. La cinta ganó cinco Premios Óscar y es considerada como una de las mejores de todos los tiempos.

6. “1917″

El filme “1917″ cuenta la historia de cómo dos soldados británicos deben evitar un ataque en contra de las fuerzas alemanas, durante la Primera Guerra Mundial. El mensaje es clave porque los enemigos de su país tienen planeado una emboscada. De esta manera, los protagonistas atraviesan una serie de campos minados, enfrentamientos y otras tesituras para cumplir su misión.

5. “Érase una vez en América”

Se trata de la última película de Sergio Leone, con los papeles protagónicos en manos de Robert De Niro y James Wood. La cinta cuenta la historia de dos amigos de toda la vida que comienza su camino como gánsteres durante la década de 1920 en Estados Unidos.

4. “La favorita”

La cinta “La favorita” es un drama de época ambientada en Gran Bretaña durante 1708. La historia se enfoca en la reina Ana, el personaje por el que Olivia Colman ganó un Óscar en 2018. La cinta gira en torno a las conspiraciones políticas y sentimentales alrededor de la cabeza de la realeza que, en realidad, no quiere ni gobierna nada. Quien lo hace, en las sombras, es su amante Sarah Churchill, pero esto cambiará con la llegada de Abigail.

3. “Dolor y gloria”

“Dolor y gloria” debe ser la película más autobiográfica de Pedro Almodóvar, con el papel protagónico en manos de Antonio Banderas, quien da vida a Salvador Mallo, un director de cine que ha entrado en decadencia y que hace un repaso de su vida, con sus pérdidas, ilusiones y orígenes. Un viaje a la semilla.

2. “Jojo Rabbit”

“Jojo Rabbit” es una comedia dramática protagonizada por Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson. Bajo la lógica del humor negro, cuenta cómo el pequeño “Jojo” Betzler, un alemán miembro de las Juventudes Hitlerianas, descubre que su madre está escondiendo a una mujer judía en su casa. Taika Waititi ganó un Óscar a Mejor guion adaptado por la película en 2020.

1. “Pearl Harbor”

Finalmente, una de las cintas dramáticas que todavía se mantiene vigente, a pesar de haber sido estrenada hace más de 20 años, es “Pearl Harbor”, la cinta de Michael Bay ambientada en la Segunda Guerra Mundial que cuenta la historia de dos amigos que se convierten en los pilotos más destacados de la armada norteamericana, donde arriesgarán su vida en combate.