“Las cosas por limpiar” (“Maid” en su idioma original) narra la historia de Alex, una mujer que intenta liberarse de una relación abusiva. Sin embargo, cuando finalmente lo logra, el padre de su hija amenaza con quitársela, así que ella empieza a trabajar como limpiadora domestica para demostrar que es capaz de cuidar de Maddy y evitar que Sean la aleje de su lado.

Aunque en su camino conoce muchas personas que intenta ayudarla también se topa con el complejo sistema de asistencia gubernamental, que en lugar de proporcionarle socorro parece complicarle más las cosas.

La serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler está inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. Margaret Qualley, Nick Robinson, Tracy Vilar, Billy Burke y Andie MacDowell son los protagonistas de “Las cosas por limpiar”, pero ¿quién es quién en la ficción y dónde has visto antes a estos actores?

¿QUIÉN ES QUIÉN Y DÓNDE HAS VISTO ANTES AL ELENCO DE “LAS COSAS POR LIMPIAR”?

1. MARGARET QUALLEY COMO ALEX RUSSELL

Alex es una joven madre que, tras una serie de eventos violentos, deja a su novio y padre de su hija para darle un mejor futuro. A pesar de sus esfuerzos, no será nada sencillo conseguir un trabajo, un lugar dónde vivir y los ingresos para mantener a Maddy.

Margaret Qualley apareció por primera vez en la pantalla en 2013 interpretando un pequeño papel en la película de Gia Coppola “Palo Alto”. Ese mismo año fue elegida como un personaje regular en la serie de HBO, “The Leftovers”. En 2017, apareció en “Death Note”, película de Adam Wingard para Netflix. En julio de 2019, participó en la novena película de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, como una de las integrantes de la familia Manson.

Margaret Qualley interpreta a Alex Russell en "Las cosas por limpiar" (Foto: Netflix)

2. NICK ROBINSON COMO SEAN BOYD

Sean es el padre de Maddy y aunque es el responsable del abandono de su Alex, debido a su alcoholismo y a sus ataques de ira, amenaza con quitarle la custodia sino no vuelven a casa. A diferencia de Alex, él cuenta con el respaldo de su familia.

De niño, Nick Robinson apareció en las producciones teatrales de 2008 de “A Christmas Carol” y “Mame”. En 2010, fue elegido para el papel de Ryder Scanlon, sobrino del personaje de Melissa Joan Hart en la sitcom de ABC Family, “Melissa & Joey”. Luego desempeñó un papel secundario en “Jurassic World” (2015), y asumió un papel de protagonista en varios dramas adolescentes, incluyendo “The Kings of Summer” (2013), “The 5th Wave” (2016), “Everything, Everything” (2017), y “Love, Simon” (2018).

Nick Robinson interpreta a Sean Boyd en "Las cosas por limpiar" (Foto: Netflix)

3. ANIKA NONI ROSE COMO REGINA

Regina es la primera clienta de Alex. Aunque al principio no es amable con la protagonista de “Las cosas por limpiar” es incluso se niega a pagarle por su trabajo, al final se convierte en una gran aliada en su lucha.

Anika Noni Rose es una actriz y cantante conocida por ser ganadora del premio Tony interpretando a Emmie Thibodeaux en el musical “Caroline, or Change” y sus papeles protagónicos en las películas “Dreamgirls” (2006) y “La princesa y el sapo” (2009). En 2011, Rose hace el papel de Sara Tidwell en la miniserie “Bag of Bones”, basada en la novela de Stephen King del mismo nombre.

Anika Noni Rose interpreta a Regina en "Las cosas por limpiar" (Foto: Netflix)

4. BILLY BURKE COMO HANK RUSSELL

Hank es el padre de Alex, quien no mantiene contacto con él desde que se separó de su madre. Pero una emergencia la obligará a aceptar su ayuda y acercarse a su nueva familia. Esto también le servirá a la joven para desbloquear un recuerdo traumático de su infancia.

Billy Burke es un actor conocido por sus apariciones en las series televisivas “24″ y “Wonderland”. En 2008 interpretó a Charlie Swan, padre de Bella Swan (Kristen Stewart), en la saga de películas “Crepúsculo”. Además, apareció en “Gilmore Girls” (2003), “Brigada 49″ (2004), “Law & Order” (2007), “Major Crimes” (2012) y “Chicago P.D.”.

Billy Burke interpreta a Hank Russell en "Las cosas por limpiar" (Foto: Netflix)

5. ANDIE MACDOWELL COMO PAULA LANGLEY

La madre de Alex es una mujer que, tras separarse de Hank, intenta llegar una vida sencilla, libre y en contacto con lo espiritual. Aunque es una talentosa artista no consigue exponer sus obras, además, no puede estar sola y siempre escoge al hombre equivocado.

Andie MacDowell consiguió su primer papel en 1984 en la película “Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos” junto a Christopher Lambert. Un año después obtuvo un papel menor en “St. Elmo’s fire”. En 1989, protagonizó la película “Sexo, mentiras y cintas de video”. Su mayor éxito de taquilla fue “Cuatro bodas y un funeral”(1994).