“Las cosas por limpiar” (“Maid” en su idioma original) es una serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler e inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. El drama protagonizado por Margaret Qualley sigue a Alex, una madre soltera que hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

La ficción de 10 episodios retreta la historia real y profundamente personal de Land, quien narra los detalles de su ajetreada vida cuando trabajaba como empleada doméstica y lidiaba con las injusticias sistémicas de quienes necesitan la ayuda del gobierno.

La primera temporada de “Las cosas por limpiar” se grabó entre el 28 de septiembre de 2020 y el 9 de abril de 2021, y se estrenó en Netflix el viernes 1 de octubre de 2021, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

¿”LAS COSAS POR LIMPIAR” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie dramática, pero por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la ficción consiga luz verde para una nueva tanda de episodios.

Al final de la primera entrega de “Las cosas por limpiar”, gracias al apoyo de un grupo de terapia y escritura creativa, Alex lucha por su futuro y enfrenta a Sean por la custodia de Maddy. Aunque la segunda temporada podría centrarse en lo que pasó con madre e hija tras su viaje, no hay muchas esperanzas.

Esta producción fue anunciada como una miniserie, así que tiene un número predeterminado de episodios. Pero no seria la primera vez que una serie limitada consigue una segunda temporada gracias al apoyo de la audiencia.

Rotten Tomatoes le dio una calificación promedio de 8/10, basada en 10 críticas y Metacritic le asignó una puntuación de 84 sobre 100 basándose en 9 críticas, así que todo dependerá de Netflix, que suele tomarse unas semanas para evaluar la reacción de sus usuarios.

¿Qué pasará con Alex y su hija tras el final de "Las cosas por limpiar"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LAS COSAS POR LIMPIAR”?

Si Netflix renueva “Las cosas por limpiar” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022.