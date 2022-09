Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, “Las de la última fila” es una serie de televisión española de Netflix que se estrena el 23 de septiembre de 2022 y sigue a cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que todos los años organizan una escapada de una semana.

Sin embargo, las circunstancias de este año son especiales y distintas porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Hay vidas que te cambian los viajes para siempre.

El elenco principal de “Las de la última fila” lo conforman Itsaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godeliv Van den Brandt, pero ¿quién es quién en la serie española de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS DE LA ÚLTIMA FILA”

1. Itsaso Arana como Sara

Itsaso Arana, actriz española que participó en “Hospital Central”, “El don de Alba”, “Carlos, Rey Emperador”, “Alta mar” y “Reyes de la noche”, es la encargada de dar vida a Sara, la más calmada del grupo de amigas.

“En mi caso ha sido transformador y me ha permitido encontrar muchos límites y traspasarlos. Como actriz yo no pensaba nunca que iba a ser capaz de hacer determinadas cosas y hemos llegado a lugares a los que solas no hubiéramos llegado”, indicó Arana a Vogue.

Itsaso Arana como Sara en "Las de la última fila" (Foto: Netflix)

2. Mónica Miranda como Alma

Mónica Miranda, quien fue parte de proyectos como “Cuéntame cómo pasó”, “Aida”, “Amar es para siempre”, “La que se avecina”, “Chicas paranoicas”, “Centro médico” y “Lo dejo cuando quiera”, asume el rol de Alma, en la nueva serie de Netflix.

Mónica Miranda como Alma en "Las de la última fila" (Foto: Netflix)

3. María Rodríguez Soto como Carol

En “Las de la última fila”, María Rodríguez, que apareció en “Kubala, Moreno i Manchón”, “El tiempo entre costuras”, “El ministerio del tiempo” y “Benvinguts a la família”, interpreta a Carol, que al igual que Sara es una de las más tranquilas del grupo de amigas.

María Rodríguez Soto como Carol en "Las de la última fila" (Foto: Netflix)

4. Mariona Terés como Leo

Mariona Terés, conocida por su papel principal en la serie de Netflix “Paquita Salas” y por interpretar a Amparo en la serie “Veneno”, encarna a Leo, que de acuerdo con la actriz española de 37 años “es un personaje que está muy dejado y al que la vida le ha pasado por encima, e incluso engordé un poco más”, contó a Hobby Consolas.

Mariona Terés como Leo en "Las de la última fila" (Foto: Netflix)

5. Godeliv Van den Brandt como Olga

Godeliv Van den Brandt, actriz que nació en Kinshasa (Zaire, República Democrática del Congo) y participó en “Rastros de sándalo”, “Proyecto Lázaro” y “Rifkin’s Festival”, interpreta a Olga, otro miembro de grupo de amigas que apoyará a la que fue diagnosticada con cáncer.